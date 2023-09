Eurobet.live diventa Silver Sponsor di Lega Pro

Settembre 29, 2023

(Adnkronos) – Roma, 29 settembre 2023 –Eurobet.live e Lega Pro insieme per le prossime tre stagioni sportive.

Eurobet.live, la piattaformadi livescore dedicata agli appassionati di calcio per la consultazione in tempo reale dei risultati sportivi e delle statistiche approfondite di molti sport, diviene Silver Sponsor del campionato Serie C NOW.

La passione per lo sport, e soprattutto per il calcio, è la base di questa unione, che vedrà Eurobet.live e Lega Pro collaborare per le prossime tre stagioni sportive.

“L’obiettivo è quello di consolidare il rapporto con i tifosi – afferma Alexis Grigoriadis, Marketing Director di Entain Italia – e diffondere la conoscenza del brand presso uno pubblico che vive il calcio attraverso un forte legame con il proprio territorio ed il proprio club”.

“Siamo felici di aver raggiunto questo importante accordo con Eurobet.live, brand già presente nei campionati italiani e che ci aiuterà a far conoscere ancora di più la Serie C” dice il presidente di Lega Pro Matteo Marani.

La visibilità del brand sarà presente sia sugli strumenti di comunicazione Lega che in spazi e benefits promo-pubblicitari all’interno degli stadi dei club associati durante le partite del campionato.

Eurobet.Live è la piattaforma web gratuita per la consultazione in tempo reale dei risultati relativi al calcio e a tanti altri sport come tennis, basket e volley. Su Eurobet.Live sono presenti i calendari e le classifiche con tutti gli incontri e le statistiche dettagliate per ogni squadra. Tutti gli appassionati amano vivere lo sport minuto per minuto e con Eurobet.Live è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le competizioni.

