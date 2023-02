Eurobet.Live, nella nuova app tutto lo sport che vuoi sempre con te

Febbraio 22, 2023

(Adnkronos) – Roma 22 febbraio 2023 – Lo sport in tempo reale alla portata degli appassionati, su qualsiasi dispositivo. Debutta in questi giorni l’app Eurobet.live, che racchiude tutte le numerose funzionalità già incluse nel sito web : risultati, statistiche, marcatori e informazioni su tutte le squadre e le varie competizioni. Saranno disponibili, inoltre, contenuti multimediali come video, podcast e sondaggi. Non solo calcio, questa app è dedicata a tutti gli appassionati di sport, con approfondimenti su altre discipline quali basket, pallavolo, tennis e molto altro.

Disponibile gratuitamente per Android e iOS, questa applicazione conferma l’approccio innovativo del Gruppo Entain, che si declina nelle varie sfaccettature del digitale.

“Dopo il successo del lancio di Eurobet.Live, piattaforma web per la consultazione in tempo reale dei risultati sportivi, il lancio della relativa applicazione rappresenta un importante tassello nella nostra strategia di crescita digitale. – dichiara Alexis Grigoriadis, Marketing Director di Entain – Il nostro obiettivo è quello di offrire a tutti gli appassionati di sport un’esperienza sempre più personalizzata, favorendo maggiore immediatezza”.

Eurobet.Live

Eurobet.Live è la piattaforma web gratuita per la consultazione in tempo reale dei risultati relativi al calcio e a tanti altri sport come tennis, basket e volley. Su Eurobet.Live sono presenti i calendari e le classifiche con tutti gli incontri e le statistiche dettagliate per ogni squadra. Tutti gli appassionati amano vivere lo sport minuto per minuto e con Eurobet.Live è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le competizioni.

