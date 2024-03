EuroBrico: trent’anni di eccellenza nel Bricolage e Fai da Te

Marzo 8, 2024

(Adnkronos) – Milano, 8 marzo 2024. EuroBrico, il rinomato brand italiano specializzato nel settore del bricolage e del fai da te, celebra oltre tre decenni di leadership nel mercato, caratterizzati da un’incessante passione per la qualità, l’innovazione e la vicinanza al cliente.

Con una presenza capillare sull’intero territorio nazionale attraverso più di 25 punti vendita, EuroBrico si conferma come il punto di riferimento per gli appassionati del “do it yourself” e per tutti coloro che cercano prodotti di qualità per la casa e il giardino.

Un’offerta che interpreta ogni preferenza e necessità

Da EuroBrico, i clienti possono trovare un’ampia varietà di prodotti che spaziano dal giardinaggio ai mobili per arredare spazi esterni, incluse soluzioni di arredo giardino e casette da giardino, dall’arredo casa a piscine per il divertimento estivo, barbecue per indimenticabili grigliate fino ad arrivare a una vasta gamma di utensili per ogni esigenza di manutenzione e progettazione fai da te.

L’assortimento, che supera i 40.000 articoli tra negozi fisici e l’e-commerce, testimonia l’impegno nel soddisfare le esigenze di ogni cliente, garantendo sempre la massima qualità e le ultime novità.

Un’esperienza d’acquisto innovativa

L’esperienza d’acquisto offerta unisce la convenienza dell’online alla professionalità del servizio in negozio. Grazie all’e-commerce intuitivo e facile da navigare www.eurobrico.com, i clienti possono accedere all’offerta comodamente da casa, con la possibilità di ricevere consulenza diretta grazie a una linea telefonica dedicata e a un servizio di post-vendita attento e capillare su tutto il territorio nazionale.

Logistica e distribuzione d’avanguardia

La rete logistica di EuroBrico garantisce efficienza e rapidità nelle spedizioni, grazie ai sei centri distributivi strategici situati in Italia. Ogni prodotto viene sottoposto a rigorosi controlli qualità e imballato con la massima cura, per assicurare che ogni consegna sia non solo rapida ma anche sicura e rispettosa dell’ambiente, riducendo sprechi e danneggiamenti.

Valori e tradizione al servizio del cliente

Forte delle sue radici italiane e della sua conduzione familiare, EuroBrico si distingue per i valori di professionalità, serietà e prossimità al cliente. A differenza dei grandi marketplace internazionali, EuroBrico pone l’accento sulla trasparenza, eliminando intermediari e commissioni, e offrendo una consulenza qualificata per guidare i clienti nelle loro scelte.

Con un percorso ricco di successi e in continua espansione, EuroBrico si impegna ogni giorno a essere vicino ai suoi clienti, offrendo prodotti di qualità, soluzioni innovative e un servizio attento e professionale. Invitiamo tutti a scoprire l’ampia gamma di prodotti e servizi visitando i punti vendita o l’e-commerce, per vivere un’esperienza d’acquisto unica all’insegna della qualità e dell’eccellenza italiana.

Per maggiori informazioni: www.eurobrico.com.