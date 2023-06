Euromotor 2000 festeggia 50 anni di attività nel settore delle riparazioni meccaniche auto

Giugno 16, 2023

(Bergamo, 16 giugno 2023) – Un traguardo di tutto rispetto per un’autofficina multimarca che ha saputo guardare avanti, rinnovandosi di generazione in generazione. Un punto di riferimento nella provincia di Bergamo, in particolare per la revisione di cambi automatici.

Bergamo, 16 giugno 2023 – Motoristica, riparazioni auto, elettrauto, meccatronica all’avanguardia, revisioni, diagnostica, vetture di cortesia e molto altro. Dalla storica apertura di Alessandro Frana nel 1973 oggi l’autofficina Euromotor 2000 a Madone, in provincia di Bergamo, è guidata dal figlio Emanuele e festeggia 50 anni di attività con una realtà altamente professionale e con lo stesso spirito maturato da mezzo secolo a contatto diretto con i clienti. Una storia di famiglia, passione e professionalità che ha saputo sviluppare nel corso degli anni le sue potenzialità, guardando sempre avanti.

“È certamente una soddisfazione familiare aver raggiunto questo importante traguardo – dichiara Emanuele Frana, titolare dell’officina Euromotor 2000 – Negli ultimi sette anni è entrato in attività anche mio figlio Kevin, che rappresenta quindi la terza generazione in autofficina e continua la tradizione. È un aspetto rilevante per il cliente, che mantiene così un punto di riferimento, ma è anche un orgoglio personale. Due anni fa abbiamo aperto una seconda sede a Madone, che è gestita appunto da mio figlio. Kevin è anche specializzato e autorizzato nello svolgimento di manutenzioni e riparazioni per veicoli ibridi ed elettrici”.

Euromotor 2000 è un’autofficina multimarca. La sua forza è stata la capacità di rinnovarsi e di aggiornarsi sempre con professionalità secondo le esigenze e con l’evoluzione dell’automotive. Negli ultimi 15 anni si è specializzata nel settore del cambio automatico con riparazioni e manutenzioni per tutte le marche di auto. “È una scelta su cui ho voluto personalmente puntare quando ancora erano in pochi a farlo ed ha premiato – sottolinea Emanuele Frana – Oggi il mercato dell’automotive sta evolvendo in questa direzione con il passaggio all’ibrido e all’elettrico. Le vetture ibride, infatti, hanno tutte il cambio automatico. Abbiamo ottenuto buoni risultati grazie all’attenzione che abbiamo posto a questo settore. Per specializzarsi ed operare bene, infatti, sono necessari corsi di formazione e di aggiornamento, perché sono interventi specifici”.

L’autofficina Euromotor 2000 dispone di attrezzature specifiche che consentono di effettuare diagnosi precise e di riparare cambi automatici di ogni tipo. La revisione del cambio automatico per automobili avviene sostituendo le parti usurate con ricambi originali conformi alle caratteristiche tecniche richieste dalla casa costruttrice. Seguendo accurate fasi di lavorazione e testando la trasmissione a banco prova, Euromotor 2000 garantisce un prodotto di massima qualità e durata. “Anche a livello diagnostico siamo all’avanguardia e siamo collegati con più case automobilistiche – specifica Emanuela Frana – Abbiamo strumenti di prima qualità come test diagnostici Bosch, Texa, Brain Bee e Launch e tester diagnostica ufficiale Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Bentley, Mercedes e Bmw. In questo reparto è specializzato in particolare mio figlio Kevin”.

Personale altamente qualificato ed impiego di attrezzature all’avanguardia sono oggi fondamentali per intervenire in modo efficace e tempestivo in guasti, malfunzionamenti o revisioni del proprio veicolo. L’autofficina Euromotor 2000 di Madone offre riparazioni meccaniche per auto multimarca oltre che su furgoni, veicoli commerciali, autocarri fino a 35 quintali, veicoli ibridi, camper e autocaravan. È un punto di riferimento per tutta la provincia di Bergamo, ma riceve richieste anche da Milano per le sue specializzazioni.

CONTATTI:https://www.euromotor2000.it/