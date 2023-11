Euronext assegna ISIN alla prima tranche di titoli del Superbonus 110

Novembre 28, 2023

(Adnkronos) – iSwiss lancia titoli ABS garantiti da crediti fiscali per 300 milioni di euro.

Dublino, 28 novembre 2023 – In un contesto finanziario globale caratterizzato da cambiamenti incessanti, iSwiss Bank si è distinta stabilendo un nuovo standard nel settore. Recentemente, la banca ha emesso la prima tranche di titoli di Asset-Backed Securities (ABS), sostenuti da crediti fiscali legati al superbonus 110 italiano, per un valore di quasi 300 milioni di euro. Questa mossa innovativa, confermata dal CEO di iSwiss, Aleo Christopher, segna un cambio di passo nel mercato finanziario.

Il CEO di iSwiss Bank, Aleo Christopher ha illustrato come, per la prima volta, i crediti fiscali del superbonus 110 siano stati trasformati in strumenti finanziari cartolarizzati, introducendo nuove opportunità per le PMI in cerca di liquidità. La reazione del mercato è stata estremamente positiva, indicando un interesse crescente per questo tipo di prodotto finanziario, percepito come più stabile rispetto ai tradizionali crediti bancari.

I dettagli della tranche di ABS sono notevoli: offre un interesse annuo del 3,5% e ha una scadenza fissata per ottobre 2033. Un elemento distintivo è che si tratta di una Single Note, una scelta strategica per sottolineare l’uniformità e la qualità degli asset sottostanti, come ha sottolineato il CEO Aleo Christopher.

Inoltre, iSwiss prevede di quotare questa tranche nel segmento professionale della Borsa di Londra, assumendo il ruolo di price maker. La banca ha anche ampliato la sua presenza globale aprendo un nuovo ufficio nel Regno Unito.

Il ruolo di iSwiss nell’operazione è cruciale, come ha evidenziato il CEO Aleo Christopher, con l’obiettivo di minimizzare la dipendenza da entità esterne e ridurre i costi, soprattutto per i propri clienti. «Le quotazioni e le emissioni dei titoli sono estremamente costosi nella fase iniziale – ha dichiarato Aleo – soprattutto per la parte di consulenza che viene svolta da pochi soggetti, a livello internazionale, e che, di fatto, operano come un oligopolio. Gli altri costi delle quotazioni, impediscono il ricorso al mercato finanziario, quale canale di finanziamento, da parte delle PMI che non possono permettersi parcelle milionarie di questi soggetti. Noi come iSwiss Bank, abbiamo creato un ecosistema autonomo, riusciamo ad offrire l’accesso al mercato finanziario a costi contenuti. Prevediamo che in un prossimo futuro, le PMI potranno facilmente finanziarsi sul mercato e non solo presso le banche come accadde oggi», conclude Aleo Christopher.

Nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione appena avviata iSwiss PAY in Canada fungerà da pay agent. iSwiss Bank ricoprirà un ruolo doppio: sia come arranger sia come lead manager esclusivo dell’operazione.

Importante è anche il coinvolgimento di iSwiss Securities, società svedese del gruppo, che parteciperà al processo offrendo i nuovi titoli di superbonus 110 ai propri clienti. iSwiss Securities, società svedese vigilata, è un gestore di titoli con oltre dieci anni di esperienza e un portafoglio di clienti private e business. La società è stata recentemente acquisita da iSwiss Bank che ne ha integrato la gestione dei conti titoli.

Recentemente, inoltre, iSwiss ha espanso la sua presenza nei paesi del Golfo e in Africa, gestendo un portafoglio di clienti e investimenti che si avvicina in dimensioni a quello europeo.

Gestendo emissioni titoli per 16,3 miliardi di euro, iSwiss Bank mira a diventare un leader nell’investment banking e sul mercato delle securities. Gestendo una rete di pagamenti, membro di SWIFT, e con accesso diretto ai sistemi di negoziazione di titoli Euroclear e Clearstream, il gruppo iSwiss offre soluzioni finanziarie complete e globali.

Il gruppo ha anche l’obiettivo di rendere il mercato azionario accessibile alle piccole e medie imprese, con un impegno continuo nel rendere liquidi i crediti fiscali delle PMI italiane. Si prevede che fino al 2025 ci saranno circa 30 miliardi di euro in bonus legati al sisma. iSwiss sta già ampliando i suoi servizi di cartolarizzazione a progetti immobiliari, anche in mercati emergenti e nelle energie rinnovabili.

Gli ABS del superbonus 110 hanno ricevuto un codice ISIN IE0003FNUZ18, con un FISN di LUXST SEC/3.5 ASST BKD 20331030 EUR e il CFI Code DAFSFN, segnando un momento storico nell’ambito della finanza strutturata e posizionando iSwiss Bank come un pioniere innovativo nel campo delle ABS.

