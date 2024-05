Europa League – Atalanta per la storia ma il Bayer parte favoritissimo Scamacca, in gol a 4,25 su Sisal.it, vuole portare la Dea nell’Olimpo

21 Maggio 2024

(Adnkronos) – Roma, 21 maggio 2024 – Tutti a Dublino. Il calcio continentale si ferma nella capitale irlandese dove, domani sera, va in scena la finale di Europa League. Per la terza volta, negli ultimi cinque anni, ci sarà una squadra della nostra Serie A protagonista. Dopo Inter, nel 2020, e Roma, lo scorso anno, stavolta tocca all’Atalanta, alla prima finale europea della sua storia, provare a riportare in Italia una coppa che manca dal 1999. La Dea si troverà di fronte però una vera e propria corazzata che corrisponde al nome di Bayer Leverkusen: i tedeschi di Xabi Alonso sono ancora imbattuti in stagione in tutte le competizioni e, dopo aver conquistato la Bundesliga, puntano l’alloro continentale. Gli esperti Sisal vedono i rossoneri a 1,85 contro il 4,00 dell’Atalanta mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Forbice ampia anche per la vittoria finale dell’Europa League, 1,45 per Wirtz e compagni, 2,75 per i nerazzurri. L’ipotesi che la gara arrivi ai supplementari è data a 3,75 mentre si sale a 7,00 per una soluzione ai calci di rigore come lo scorso anno. Ci si attende una gara intensa dove emozioni e reti non mancheranno: normale che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,10, sia nelle corde della sfida. A proposito di intensità, attenzione ai cartellini perché una espulsione, a 3,60, potrebbe cambiare le sorti del match. Sia Gasperini che Xabi Alonso daranno fondo a tutte le carte a loro disposizione: ecco che un goal dalla panchina, in quota a 2,25, non è da escludere.

A proposito di protagonisti, ce ne sono tantissimi, da ambo i lati, in grado di far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Il Bayer Leverkusen si affiderà sia a Victor Boniface, a segno a 2,50, che a Patrick Schick, gol di testa a 7,50. Ma, gran parte delle chance di portare a casa l’Europa League, passano per i piedi di Florian Wirtz: una rete o un assist del numero 10 rossonero è offerto a 2,15. Non sono da meno però i protagonisti in casa Atalanta a cominciare da Gianluca Scamacca, la cui assenza nella finale di Coppa Italia con la Juventus si è fatta sentire. Il bomber della Nazionale, in gol, si gioca a 4,25. Charles De Ketelaere, assist a 6,00, vuole dare il suo contributo fornendo un passaggio vincente ai compagni mentre Teun Koopmeiners, primo marcatore a 11,50, sogna di spaccare la partita.

