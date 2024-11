Europa League – Roma a caccia di un’impresa contro il Tottenham. Lazio in discesa con il Ludogorets: quinta vittoria europea a 1,20 su Sisal.it

27 Novembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 27 novembre 2024 – Un solo successo in 24 trasferte in terra inglese. Calcolando poi che, in questa stagione, i tre punti sono arrivati con il contagocce e mai lontano dall’Olimpico, è facile immaginare come la Roma, contro il Tottenham, sia a caccia di una vera e propria impresa nella quinta giornata di Europa League. I giallorossi, per gli esperti Sisal, partono ampiamente sfavoriti a 4,25 rispetto all’1,70 degli Spurs con il pareggio offerto a 4,00. Sarà una partita a viso aperto, la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 1,50, dove una rete dalla panchina, a 2,25, e un goal da fuori area, a 2,75, potrebbero diventare protagonisti nel match. Il Tottenham parte favorito anche per sbloccare il risultato e segnare per primo, 1,57, rispetto alla Roma in quota a 2,55: un eventuale Ribaltone si gioca a 5,50. Gli Spurs fanno grande affidamento sui loro gioielli Son e Solanke: il primo, gol o assist a 1,83, è il leader tecnico ed emotivo dei londinesi; il secondo, a segno a 2,50, è il principale terminale offensivo dei ragazzi di Postecoglou. I giallorossi, dal canto loro, passeranno dalla vena realizzativa di Artem Dovbyk, primo marcatore a 6,50, e dalla condizione fisica di Paulo Dybala: un gol o un assist della Joya è offerto a 2,50.

Decisamente diverso il clima che si respira sulla sponda opposta del Tevere con la Lazio prima, e in fuga, nella classifica di Europa League grazie a quattro vittorie in altrettanti incontri. I biancocelesti ricevono, a distanza di 10 anni, il Ludogorets che, a sorpresa, li eliminò sempre dall’Europa espugnando l’Olimpico. Lazio però che parte favoritissima, per gli esperti Sisal, a 1,20 per il quinto sigillo continentale, il pareggio è dato a 6,50 mentre un’altra impresa bulgara pagherebbe 14 volte la posta. Nella sfida del 2014 accadde di tutto tra penalty sbagliati e cartellini rossi: partendo da quella storica sfida, ecco che un calcio di rigore è in quota a 2,75, un’espulsione si gioca a 3,40 mentre un intervento del VAR è offerto a 3,00. I tiri da lontano potrebbero diventare un fattore tanto che un goal da fuori area è dato a 2,75. Taty Castellanos, a 1,80, è il principale candidato a entrare nel tabellino dei marcatori ma l’eterno Pedro è capocannoniere della competizione e la quinta marcatura stagionale in Europa League si gioca a 2,75. La retroguardia della Lazio dovrà invece fare attenzione a Rwan Cruz, giovane attaccante brasiliano, che, offerto a 6,00, potrebbe siglare l’ottavo gol stagionale.

