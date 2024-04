Europa League – Roma-Milan, tutto in una notte. Atalanta per un sogno Conference League – Fiorentina in semifinale a 1,20 su Sisal.it

17 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 17 aprile 2024 – Tutto in una notte. Parafrasando il celebre film di John Landis con Michelle Pfeiffer, Roma e Milan si giocano l’accesso alle semifinali di Europa League in uno stadio Olimpico che ruggirà per spingere i giallorossi. Nonostante il successo al Meazza, la sfida si preannuncia apertissima: gli esperti Sisal vedono il successo del Milan a 2,45 contro il 2,80 della Roma mentre si sale a 3,25 per il pareggio. Senza la regola del gol in trasferta l’ipotesi supplementari, a 4,40, non è da escludere mentre una conclusione ai calci di rigore si gioca a 8,50. Il passaggio turno vede però avanti i capitolini, 1,35 contro 3,25. De Rossi e Pioli daranno fondo a tutta la rosa tanto che un goal dalla panchina è in quota a 2,25 mentre occhio agli interventi in area visto che un rigore è dato a 2,90. Un intervento del VAR, invece, pagherebbe 3 volte la posta. Olivier Giroud, in gol a 2,75, vuole migliorare il suo score con i giallorossi ai quali ha segnato 3 reti. Cerca riscatto invece Rafa Leao dopo la gara di andata: una rete nel primo tempo si gioca a 6,75. Lato Roma, neanche a dirlo, sarà tutto o quasi sulle spalle di Romelu Lukaku e Paulo Dybala: il belga, in cerca del gol numero 300 con i club, è dato a 2,75 mentre la Joya protagonista assoluto con gol e assist è offerto a 11.

L’Atalanta sta per veder realizzato un sogno che, al momento del sorteggio, sembrava quasi impossibile. Il 3-0 di Anfield con il quale la Dea ha travolto a domicilio il Liverpool, ha aperto scenari totalmente differenti. Gli esperti Sisal credono però in un riscatto Reds, favoriti a 1,62 contro il 4,50 dei padroni di casa con il pareggio appaiato in quota. Se la sfida ai supplementari è data a 8,00, e una soluzione ai rigori pagherebbe 17 volte la posta, ecco che in chiave di passaggio turno tutto cambia: Atalanta in semifinale a 1,20, Liverpool tra le migliori quattro a 6,00. La Combo Goal + Over 2,5, a 1,48, è offerta a bassa quota mentre una rete da fuori area è data a 3,00. Occhio a un possibile Ribaltone, si gioca a 5,00, ma anche a interventi irruenti: una espulsione è data a 4,80. Gianluca Scamacca, dopo la doppietta nel tempio inglese, vuole confermarsi di fronte ai suoi tifosi: primo marcatore a 8,25. Sul fronte inglese, Klopp si affida a Momo Salah che ai nerazzurri ha segnato solo un gol in carriera nel 5-0 di 3 anni fa a Bergamo: una doppietta del fenomeno egiziano si gioca a 6,25.

La Fiorentina parte in discesa contro il Viktoria Plzen per un posto in semifinale di Conference League. Viola favoriti a 1,38 rispetto al 9,00 dei cechi con il pareggio a 4,50. Ancora più ampia la forbice per il passaggio turno, 1,20 per i ragazzi di Italiano, 4,50 per gli ospiti. Stessa quota per i supplementari mentresi sale a 8,75 per i rigori. La Fiorentina potrebbe blindare la porta, il Viktoria che non segna è offerto a 1,72: entrambe le formazioni dovranno poi fare attenzione alle deviazioni fortuite poiché un’autorete pagherebbe 9 volte la posta. Nico Gonzalez, a 2,25, da un lato e Jan Kliment, offerto a 5,00, vogliono essere protagonisti per le rispettive squadre.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

