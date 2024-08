Eurospin Viaggi e Fattoretto Agency: il valore della SEO data-driven per puntare a nuovi traguardi in campo digitale

12 Agosto 2024

(Adnkronos) – Milano, 12 agosto 2024. Fattoretto Agency, realtà conosciuta per la sua expertise nell’ambito della SEO data-driven e dell’AI, ha da poco stretto una partnership strategica con Eurospin Viaggi, piattaforma italiana di punta nel settore delle vacanze a prezzi accessibili. Questa nuova sinergia mira a combinare le competenze delle due aziende per offrire soluzioni innovative e di alta qualità agli utenti.

Fondata con l’obiettivo di rendere il viaggio un’esperienza conveniente e accessibile a tutti, Eurospin Viaggi si è rapidamente affermata sull’intero panorama nazionale grazie ad un’offerta composta da pacchetti vacanza e destinazioni caratterizzati da un eccellente equilibrio fra qualità e prezzo. Guidata dai valori di trasparenza, sicurezza e attenzione al cliente, l’azienda ha saputo costruire una reputazione solida e affidabile.

L’impegno di Eurospin Viaggi, del resto, si riflette in un servizio clienti efficiente e in politiche chiare riguardanti costi e condizioni di viaggio. Direttamente dalla piattaforma ufficiale, i clienti possono accedere ad un ampio ventaglio di opzioni, inclusi soggiorni in hotel, pacchetti vacanza completi e crociere, con la garanzia di poter vivere un’esperienza del tutto sicura e di alta qualità.

Potendo contare su una solida esperienza e specializzazione, Fattoretto Agency, l’agenzia fondata da Massimo Fattoretto, è caratterizzata dal suo approccio SEO data-driven. Ha, infatti, collaborato con prestigiose realtà del panorama nazionale e internazionale, con l’obiettivo di incrementare la loro visibilità online e raggiungere risultati concreti in termini di fatturato.

Utilizzando strumenti avanzati e su misura come FattoBoost, un software proprietario che integra le API di Google Search Console, DataforSEO e SEMrush, aiuterà a migliorare significativamente la visibilità online di Eurospin Viaggi.

Grazie a questa partnership, Eurospin Viaggi potrà beneficiare di strategie SEO su misura, fondate su dati aggiornati e precisi,che aumenteranno la visibilità dell’offerta sul mercato digitale, rispondendo in modo efficace alle esigenze del pubblico.

Questa collaborazione, dunque, promette di portare a un significativo aumento del traffico web e, di conseguenza, della notorietà del brand italiano.