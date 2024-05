Eurotech presenta i nuovi prodotti “AI game-changers”: ReliaCOR 31-11 e 33-11 supportati da NVIDIA Jetson Orin

7 Maggio 2024

Un passo avanti nell’integrazione dell’IA che riduce la complessità e le barriere tecniche per le organizzazioni che implementano soluzioni di IA sul campo

AMARO, Italia, 7 maggio 2024/PRNewswire/ –Mentre il mercato globale dell’IA continua la sua rapida espansione in vari settori, Eurotech resta all’avanguardia con l’introduzione dei suoi più recenti sistemi Edge AI, il ReliaCOR 31-11 e il ReliaCOR 33-11. Progettati per affrontare le sfide pressanti dell’adozione dell’IA garantendo la cybersecurity, i dispositivi offrono una soluzione innovativa e di facile utilizzo, destinata a semplificare lo sviluppo e l’implementazione dell’IA sul campo.

Moltissime realtà industriali fronteggiano notevoli difficoltà nell’adozione dell’IA: i progetti di IA dalla fase pilota a quella di produzione registrano ritardi di oltre sette mesi e tassi di insuccesso del 47%; questi numeri sono stati recentemente riportati anche da HBR. I sistemi ReliaCOR 31-11 e 33-11 semplificano questa transizione, consentendo la convalida, l’implementazione su scala e la gestione del ciclo di vita di più modelli di IA contemporaneamente. Questa capacità è essenziale per migliorare l’efficienza operativa e accelerare il time-to-market.

La cybersecurity è un aspetto cruciale, con le autorità di regolamentazione nazionali e internazionali che impongono standard sempre più severi per le infrastrutture aziendali. I dispositivi ReliaCOR sono sicuri “by desing” e, al rilascio, saranno certificati secondo ISA Secure / IEC 62443-4-1/-4-2. Queste certificazioni assicurano che i dispositivi ed il software preinstallato soddisfano rigorosi requisiti di sicurezza, garantendo ai clienti la tranquillità della protezione dei dati e la conformità alle normative.

Il ReliaCOR 31-11 è basato su NVIDIA Jetson Orin NX, supporta fino a di 16 GB di RAM ed è in grado di fornire fino a 100 TOPS di capacità di calcolo IA, con un design compatto e senza ventilazione meccanica. La disponibilità di 4 porte GbE, con Power over Ethernet (PoE) in opzione, semplifica il cablaggio per le connessioni multicamera, rendendo ReliaCOR 31-11 ideale per applicazioni intensive come lo smistamento automatico dei prodotti e il rilevamento delle anomalie.

ReliaCOR 33-11 eleva queste capacità grazie all’impiego di NVIDIA Jetson AGX Orin, offrendo fino a 64 GB di RAM e raggiungendo 275 TOPS di capacità di calcolo IA in una configurazione senza ventole. Certificato E-mark per l’uso automobilistico, supporta connessioni multiple ad alta velocità per un massimo di 4 telecamere PoE e fino a 8 telecamere LAN, eliminando la necessità e il costo di uno switch Ethernet dedicato.

La connettività via wireless e cellulare certificata è un’altra caratteristica di spicco dei ReliaCOR 31-11 e ReliaCOR 33-11. Entrambi i dispositivi offrono connessioni Wi-Fi, Bluetooth e cellulari integrate come opzioni disponibili. Questa versatilità assicura che l’hardware possa essere utilizzato in una varietà di ambienti, da luoghi remoti che richiedono la connettività cellulare, a stabilimenti in cui il Wi-Fi/BT è prevalente.

A migliorare queste potenti capacità hardware, Eurotech rende disponibile il suo Edge Software Framework (ESF)integrato con NVIDIA Triton Inference Server, un server di inferenza IA open-source che permette agli sviluppatori di distribuire ed eseguire modelli di IA sviluppati con i framework di IA più diffusi, consentendo loro di sviluppare ed ottimizzare le prestazioni in un ambiente indipendente dall’hardware.

Eurotech presenta inoltre lo Zero-Touch Provisioning (ZTP) e il Cybersecurity Wizard, che offrono un’esperienza simile a quella degli smartphone per le implementazioni AIoT. Queste componenti uniche lavorano in combinazione con ESF ed Everyware Cloud (EC), la gestione avanzata dei dispositivi di Eurotech, per semplificare i processi tradizionalmente complessi associati alla connessione e alla configurazione sicura del cloud, riducendoli a pochi minuti per un’intera flotta di dispositivi.Tutte queste nuove funzionalità sono incluse in Everyware GreenEdge, il framework completo edge-to-cloud di Eurotech, che offre opzionalmente runtime edge e servizi cloud precaricati, come AWS IoT GreenGrass o AWS IoT Core. Se acquistato tramite AWS Marketplace, Everyware GreenEdge semplifica l’integrazione, la gestione e la fatturazione dei servizi per gli utenti.

Con il ReliaCOR 31-11 e il ReliaCOR 33-11, Eurotech riafferma il suo impegno come partner di fiducia di clienti attuali e futuri nei settori che possono beneficiare dell’intelligenza artificiale. Dalla semplificazione dell’implementazione alla garanzia di una solida sicurezza, questi dispositivi stabiliscono nuovi standard nel panorama dell’IA. La loro versatilità, le prestazioni e il framework completo edge-to-cloud li rendono una scelta privilegiata per le organizzazioni che desiderano potenziare le proprie capacità di IA.

I ReliaCOR31-11 e ReliaCOR 33-11 saranno disponibili con accesso anticipato nel giugno 2024 e pronti per la produzione di massa nel corso dell’anno.

Eurotech

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l’IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d’azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni “best in class” per l’Internet of Things Industriale.

Maggiori informazioni

Contatti

Corporate Communication Federica Maion Tel. +39 0433 485411 federica.maion@eurotech.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2405643/Eurotech_AI_game_changers.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1897403/Eurotech_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/eurotech-presenta-i-nuovi-prodotti-ai-game-changers-reliacor-31-11-e-33-11-supportati-da-nvidia-jetson-orin-302137006.html