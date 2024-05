Eurotech presenta il primo IPC Ignition-Ready certificato per la cybersecurity

6 Maggio 2024

Una svolta per abilitare gli Integratori di Sistemi e gli Utenti Finali nell’implementazione di sistemi SCADA industriali, scalabili e sicuri secondo gli standard ISA Secure e IEC 62443-4-2

AMARO, Italia, 6 maggio 2024 /PRNewswire/ — Eurotech, azienda all’avanguardia nella creazione di soluzioni Hardware e Software integrate e cybersecure per il mondo IT/OT, annuncia con orgoglio il nuovo ReliaCOR 40-13: il primo PC industriale (IPC) certificato Ignition Ready e progettato per soddisfare le crescenti esigenze di consolidamento dei carichi di elaborazione dati aull’edge rispettando elevati requisiti di cybersecurity.

Questo IPC avanzato, con preinstallato il software Ignition di Inductive Automation, è stato progettato per semplificare l’implementazione e la gestione di moderne soluzioni industriali SCADA che si possano facilmente implementare su larga scala.

“La sicurezza informatica deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione moderna, sia essa hardware o software. L’IPC ReliaCOR 40-13 è conforme agli standard ISA Secure e IEC 62443-4-1/4-2 e, abbinato a Ignition di Inductive Automation, fornisce una base OT robusta e sicura per le applicazioni industriali”, ha dichiarato Travis Cox, Chief Technology Evangelist di Inductive Automation.

David Bader, Head of Business Development North America di Eurotech, ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “La nostra collaborazione con Inductive Automation accelera l’adozione del loro software SCADA in un contesto di cybersecurity. Questa integrazione è essenziale in quanto molte realtà continuano ad affrontare sfide crescenti per soddisfare le norme di sicurezza”.

Il ReliaCOR 40-13 è sicuro”by design” e certificato secondo ISA Secure / IEC 62443-4-1/-4-2 che garantiscono lo stato dell’arte della cybersecurity agli integratori di sistemi e agli utenti finali interessati alla protezione dei dati e alla conformità alle normative.

Dotato di processori Intel Core di tredicesima generazione, questo IPC compatto e senza ventole supporta una vasta gamma di interfacce IO e moduli di espansione, rendendolo perfettamente adatto alle applicazioni SCADA industriali più esigenti.

A migliorare queste potenti capacità hardware, Eurotech aggiunge oggi Zero-Touch Provisioning (ZTP) e Cybersecurity Wizard, che offrono un’esperienza simile a quella degli smartphone per le implementazioni di Ignition. Queste componenti uniche lavorano in combinazione con Everyware Cloud (EC), il sistema per la gestione avanzata dei dispositivi di Eurotech, per semplificare i processi tradizionalmente complessi associati alla configurazione dei dispositivi e alla connessione al cloud su larga scala, riducendo i tempi di installazione a pochi minuti per un’intera flotta di dispositivi.

Eurotech ridefinisce ancora i parametri di riferimento del settore per quanto riguarda l’integrazione di funzionalità avanzate di cybersecurity con potenti capacità hardware, facilitando applicazioni industriali sicure, scalabili ed efficienti in diversi settori.

Il ReliaCOR 40-13 sarà disponibile con accesso anticipato nel maggio 2024 e pronto per la produzione di massa nel corso dell’anno.

Eurotech

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l’IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d’azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni “best in class” per l’Internet of Things Industriale.

