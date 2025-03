Eurotime Italia promuove l’espansione internazionale delle eccellenze italiane: il caso Eliosneon.

25 Marzo 2025

– Roma, 25 marzo 2025. Eurotime Italia srl, storica società di consulenza e marketing, continua a essere un punto di riferimento per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Attraverso il Progetto Iberia, l’azienda offre alle realtà italiane ed europee un trampolino di lancio per espandere la propria presenza in nuovi mercati, con un focus strategico su Spagna e Portogallo.

Tra le aziende che hanno scelto di avvalersi della competenza di Eurotime Italia spicca Eliosneon, un autentico simbolo dell’eccellenza imprenditoriale italiana nel settore dell’illuminazione e delle insegne luminose. Fondata nel 1955, Eliosneon ha attraversato decenni di trasformazioni industriali e tecnologiche, affermandosi come uno dei marchi più prestigiosi nel suo settore. L’azienda ha saputo coniugare tradizione artigianale e innovazione, mantenendo standard qualitativi elevatissimi e rappresentando il meglio del Made in Italy.

Nel 2025, in occasione del suo 70º anniversario, Eliosneon ha rafforzato la propria presenza globale grazie alla collaborazione con Eurotime Italia. La società di consulenza ha curato la partecipazione del marchio a ben 88 eventi internazionali di settore, offrendo un supporto strategico per consolidare la reputazione di Eliosneon oltre i confini nazionali. Ogni fiera e conferenza è stata un’occasione per ribadire l’importanza della qualità, dell’innovazione e del design che contraddistinguono il marchio, evidenziando come la sua lunga tradizione sia oggi più attuale che mai.

Tra le manifestazioni più prestigiose a cui Eurotime Italia ha preso parte per conto di Eliosneon si annoverano il Dubai International Wood and Machinery Show, evento di riferimento per il settore della lavorazione del legno e delle tecnologie per l’industria manifatturiera, SIGN CHINA 2024, il più grande evento al mondo dedicato all’industria della segnaletica e dell’illuminazione LED, WTM London 2024, una delle più importanti fiere del turismo globale, e FEIRA FORMÓBILE 2024, punto di incontro per i professionisti dell’arredamento e del design in Brasile.

La partecipazione a queste fiere ha permesso non solo di rafforzare la notorietà del brand, ma anche di stringere nuove partnership internazionali e di far conoscere a un pubblico sempre più vasto il valore aggiunto di un prodotto interamente progettato e realizzato in Italia. Eliosneon, infatti, non è solo un marchio storico, ma un modello di impresa che ha saputo adattarsi alle esigenze del mercato globale senza mai rinunciare alla qualità artigianale che lo contraddistingue.

Eurotime Italia, con la sua esperienza e il suo network internazionale, continua a essere un alleato prezioso per Eliosneon e per tutte le imprese italiane che vogliono crescere sui mercati esteri. Il Progetto Iberia, di cui Eurotime Italia è partner esclusivo per l’Italia, rappresenta un’opportunità unica per quelle aziende che puntano a una solida strategia di espansione internazionale, facendo leva sulla forza del Made in Italy e sull’eccellenza dell’imprenditoria nazionale.

Per maggiori informazioni, visita:

www.eurotime-international.com

www.projectiberia.com