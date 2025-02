Eurovision – Lucio Corsi, dopo Sanremo, prova a imitare i Maneskin Il trionfo del cantautore italiano a 33 su Sisal.it

24 Febbraio 2025

– Roma, 24 febbraio 2025 – Dopo la rinuncia di Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest: “Volevo essere un duro” conquisterà anche l’Europa? Secondo gli esperti Sisal, potremmo assistere, anche su questo palco, ad una ulteriore scalata. L’Italia, infatti, non è attualmente tra i paesi favoriti alla vittoria e il possibile trionfo di Lucio Corsi è dato a 33, ma essere un underdog sembra essere il destino del cantautore toscano per cui possiamo prepararci a sorprese.

Quale invece il Paese più favorito? La Svezia, storicamente forte in questa competizione, su Sisal.it è offerta a 3,25 pur non avendo ancora ufficializzato chi tra gli artisti selezionati tramite il Melodifestivalen 2025 – Måns Zelmerlöw con “Revolution” e il duo Kaj con “Bara bada bastu” – potrebbe essere il nome con cui tornare a vincere dopo Loreen.

Non ci resta che aspettare il 13 maggio quando i riflettori si accenderanno su Basilea e potremo tornare a fare il tifo per il “nostro” Lucio.

