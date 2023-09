Evadore, pioniera dell’ecosistema ReFi sostenibile, listata negli exchanges di criptovalute

Settembre 15, 2023

(Adnkronos) – Milano, 15/09/2023 – La criptovaluta Evadore lavora per un futuro sostenibile attraverso ReFi.Il progetto di Finanza Rigenerativa (ReFi) di Evadore, concepito per promuovere l’energia rinnovabile globale con offerte come Eva Chain, EvaStore, EvaPay, GreenWallet, EvaForest e CarbonEva, è stato quotato oggi nelle principali borse di criptovaluta di tutto il mondo.

Evadore, l’innovativo ecosistema di Finanza Rigenerativa (ReFi) di EvaLabs, è ora quotato nelle principali borse di criptovaluta come Lbank, Bitmart, P2PB2B e XT. La piattaforma mira a unire imprenditori, start-up e comunità blockchain attraverso tecnologie blockchain eco-compatibili che stanno forgiando un mondo più sostenibile.

Nella sua analisi tokenomica, il whitepaper di Evadore riporta che il 39.045% del supply totale è stato venduto nell’offerta di scambio iniziale (IEO). Le restanti allocazioni sono: 4% per il marketing, 3% per gli AirDrops, 7,5% per le ricompense staking e il 16% è stato riservato per la Fondazione Evadore.

Evadore, un’iniziativa basata su EvaChain di EvaLabs, sostiene l’applicazione dei principi ReFi (incentrati su sostenibilità, giustizia sociale e gestione ambientale) ai sistemi finanziari blockchain. Il CIO di EvaLabs, Isiah Cargo, ha sottolineato l’urgente necessità di cambiamento, osservando che “l’87% dell’energia utilizzata dalle tecnologie blockchain proviene da fonti non rinnovabili.”

Il documento tecnico del progetto rivela piani per un sistema finanziario che si allontana dai combustibili fossili per puntare alla sostenibilità. I ricavi dall’ecosistema di Evadore saranno destinati a mitigare le emissioni di carbonio, finanziando specificamente progetti energetici idroelettrici, solari ed eolici. Isiah Cargo ha anche indicato I piani di Evadore finalizzati a facilitare iniziative di compensazione del carbonio per combattere la deforestazione acquisendo crediti di carbonio tramite la Fondazione Evadore.

L’ecosistema ReFi di EvaLabs offre una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari sostenibili. Questi includono Eva Chain, EvaStore, EvaPay, GreenWallet, EvaForest e CarbonEva. Isiah Cargo ha sottolineato l’impegno di Evadore verso un ecosistema equilibrato, affermando: “Evadore guida il mondo verso un futuro senza carbonio, attraverso la sua soluzione blockchain carbon-free scalabile a livello globale.”

Sito web: https://evadore.io/

Isiah Cargo

Email: Isiah.cargo@evadore.io