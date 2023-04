Eventi virtuali: nasce Teleskill Virtual Studios, il software per eventi in diretta e video sorprendenti

Aprile 7, 2023

(Milano, 7 Aprile 2023) – Eventi in diretta e produzione di video coinvolgenti, grazie a scenari ed effetti sorprendenti, sono oggi possibili grazie a Teleskill Virtual Studios

Milano, 7 Aprile 2023 – Permette di realizzare eventi in diretta con scenari virtuali personalizzati, e registrare video immersivi. Una vera e propria rivoluzione, possibile grazie a Teleskill Virtual Studios, un nuovo servizio possibile grazie al software ed agli studi di registrazione e produzione di Teleskill, presenti nel cuore di Roma e Milano.

Una soluzione innovativa che unisce virtuale e reale, per creare un’esperienza di visione unica e avvincente, ideata e creata da Teleskill, un’azienda di innovazione digitale con oltre 20 anni di esperienza nella creazione di software per il settore e-learning.

Teleskill Virtual Studios unisce tre elementi differenti per creare eventi online che stupiscano e appassionino fin dal primo momento.

Alla base di tutto c’è il software proprietario Teleskill Live, uno tra i software più apprezzati per la formazione aziendale e professionale, già vincitore del Premio 100 Eccellenze Italiane, come miglior software italiano di videoconferenza.

A Teleskill Live si aggiunge il corredo produttivo e tecnologico degli studi presenti nel centro di Milano e Roma, dotati di full green screen, che consentono di vedere i protagonisti della diretta immersi in un ambiente digitale, personalizzabile a piacere, in cui è possibile muoversi liberamente.

Infine, gli specialisti in produzione multimediale di Teleskill, che rendono la trasmissione ancora più sorprendente, con una grande varietà di animazioni 3D, 2D.

“Oggi l’intrattenimento ha una parte rilevante anche per l’apprendimento e riesce difficile risultare interessanti con la consueta “schermata” che mostra il viso di un formatore limitato da una webcam e qualche documento di presentazione a supporto.

Teleskill Virtual Studios nasce così proprio per superare questo concetto tradizionale e rendere l’evento formativo online qualcosa che lo spettatore vuole vedere e a cui vuole partecipare”, commenta Emanuele Pucci, amministratore delegato Teleskill.

L’obiettivo è costruire un evento online in diretta e stupire i partecipanti con i set virtuali in chromakey e le scenografie personalizzate con l’integrazione di elementi 3D e 2D.

Questo permette di coinvolgere la platea con una grande varietà di effetti, tutti finalizzati a catturare l’interesse dello spettatore e a favorire la sua partecipazione e il ricordo dei contenuti condivisi.

Naturalmente, a diretta finita, la trasmissione può essere registrata e conservata in un ambiente online personalizzato per utilizzi successivi, consultabili da qualsiasi dispositivo.

Con Teleskill Virtual Studios è anche possibile produrre un corso registrato applicando in tempo reale lo scenario virtuale più adatto al tema.

Teleskill Virtual Studios è ideale per eventi in diretta che riguardano la formazione, ma gli ambiti di applicazione possono riguardare una grande varietà di settori: il marketing, il settore dell’informazione e molto altro ancora.

Una soluzione rivoluzionaria, che per queste sue caratteristiche sta già riscuotendo un grande interesse, anche perché è affiancata dal servizio di consulenza e assistenza Teleskill.

Un team di specialisti è infatti in grado di supportare le aziende o i professionisti interessati prima, durante e dopo l’evento: dall’ideazione del contenuto (scenari virtuali, video, slides, regia, ecc.) fino alla realizzazione con la messa in onda e il successivo caricamento in piattaforma, se richiesto.

Per maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni sul software e sul servizio si può visitare il sito internet www.virtualstudios.teleskill.it.

Teleskill è una società di innovazione digitale attiva dal 1999 nella progettazione e realizzazione di soluzioni software per costruire strategie di digital learning, affiancando ai propri software proprietari lo sviluppo di soluzioni dedicate all’aggiornamento professionale e certificato, alla formazione online, ai webinar ed eventi live con scenari virtuali.

L’azienda è riconosciuta come pioniera nel mercato dell’e-learning, webinar, videoconferenza, eventi di formazione online in tempo reale, nel campo degli eventi live interattivi anche con ambientazione in 3D.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl