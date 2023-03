Everest Group nomina Appian leader nel PEAK Matrix® Assessment 2023 per i Digital Claim nelle assicurazioni di proprietà e per i sinistri

Marzo 14, 2023

MILANO, 14 marzo 2023/PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nel Report di Everest Group sulle tecnologie assicurative: Digital Claims in Property and Casualty Insurance Solutions – PEAK Matrix® Assessment 2023. Il rapporto prende in analisi 17 fornitori di soluzioni digitali per i sinistri nelle assicurazioni Property &Casualty (P&C) utilizzando molteplici fattori di valutazione, tra i quali:

Secondo il report, le aziende assicurative si stanno concentrando maggiormente sull’efficienza, sfruttando maggiormente dati e approfondimenti dell’ecosistema per identificare le frodi e migliorare il rapporto sinistri/premi costruendo capacità predittive e preventive. Il riconoscimento di Appian come leader si basa sulla sua solida proposta a valore aggiunto volta a soddisfare le esigenze degli operatori P&C lungo tutta la catena del valore dei sinistri.

L’analisi di Everest Group rileva che la soluzione Appian Connected Claimsoffre un solido set di applicazioni per semplificare la gestione dei sinistri, una robusta pianificazione degli investimenti per sfruttare l’AI, la blockchain e l’IoT, funzionalità low-code per una rapida implementazione e un forte ecosistema di partner.

“La forza di Appian e i suoi continui investimenti per la creazione di soluzioni low-code focalizzate sul settore assicurativo, in linea con la richiesta di un time-to-market più veloce da parte delle aziende del ramo Property & Casualty (P&C), hanno contribuito a far sì che Appian conquistasse una significativa quota di mercato nel settore”, ha dichiarato Aaditya Jain, Vice President di Everest Group. “Ad aiutare Appian nell’ottenere il riconoscimento di Leader nalla prima edizione del rapporto Everest Group,Digital Claims in Property & Casualty (P&C) Insurance – Solutions PEAK Matrix® Assessment 2023, hanno contribuito una solida suite di soluzioni che comprende diverse applicazioni modulari per aiutare gli assicuratori a semplificare la gestione dei sinistri; l’ampia rete di partner che offre maggiore flessibilità e opzioni agli operatori per selezionare il partner di servizi di system integration più adatto ed ottenerel’apprezzamento dei clienti per la velocità di implementazione “.

“Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come leader del settore e di essere al fianco di molti apprezzati fornitori in questo report. Appian Connected Claims aiuta gli assicuratori a snellire e automatizzare il processo relativo ai sinistri per ottimizzarne la gestione, aumentare l’elaborazione diretta, ridurre la perdita di sinistri e migliorare l’esperienza del cliente”, ha dichiarato Jake Sloan, Vice President Insurance di Appian. “La soluzione digitalizza il processo di liquidazione dei sinistri e crea un’esperienza personalizzata e differenziata che si allinea con l’architettura dei sistemi di liquidazione dei sinistri e delle polizze esistenti e future”.

Il report completo è accessibile qui: https://ap.pn/3IOPXKR

Appian è una società di software che automatizza i processi aziendali. La piattaforma Appian include tutto ciò che serve per progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, dall’inizio alla fine. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i loro flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, con il risultato di una crescita migliore e di un’esperienza cliente superiore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it

