EVO Impianti Srl: il fotovoltaico resta la soluzione preferita per sostenibilità

Maggio 22, 2023

(Adnkronos) – L’energia da fotovoltaico marca una controtendenza rispetto alla diminuzione generale registrata nel 2022 per l’uso di rinnovabili

Padova, 22 Maggio 2023. Negli ultimi anni, la parola “sostenibilità” è diventata sempre più presente nel linguaggio comune di famiglie ed imprese. Ad aver fatto proprio questa sfida è stata l’azienda Padova EVO Impianti Srl che da oltre 15 anni si occupa di fornire a famiglie e ad imprese sistemi ibridi di produzione di energia elettrica a partire dal fotovoltaico.

Tra le tante forme di energia rinnovabile disponibili con cui l’azienda padovana riesce a ridurre le bollette di imprese e famiglie, c’è il fotovoltaico che è diventato uno dei più diffusi e preferiti per il raggiungimento della piena sostenibilità all’interno dell’economia familiare ed imprenditoriale, per molte ragioni.

In primo luogo, il fotovoltaico è estremamente sostenibile in quanto utilizza una fonte di energia rinnovabile ed inestinguibile: il sole. Il sole è una fonte di energia che viene convertita in energia elettrica attraverso pannelli solari generando molteplici benefici che si riverberano all’interno di tutto il sistema casa. Inoltre, l’energia solare non produce emissioni nocive di anidride carbonica o altri gas serra, la cui presenza in atmosfera rappresenta una delle principali cause del cambiamento climatico e sconvolgimento dei nostri ecosistemi.

In secondo luogo, il fotovoltaico è estremamente versatile e può essere configurato per soddisfare diverse esigenze di consumo energetico, sia a livello domestico che industriale. I pannelli solari possono essere installati su tetti, terreni e superfici verticali, a seconda della disponibilità di spazio e del tipo di esigenze.

La tecnologia fotovoltaica è in costante evoluzione: continuamente integrata da nuove scoperte scientifiche-tecniche provenienti da aziende ed università di tutto il mondo e ciò la rende ancora più versatile e adattabile alle varie situazioni.

Ancora, il fotovoltaico rappresenta una soluzione economica e conveniente per famiglie ed imprese. Andando nel dettaglio infatti, pur richiedendo un investimento iniziale per l’acquisto e l’installazione dei pannelli – tuttalpiù detraibili oggigiorno – il fotovoltaico è una fonte di energia a basso costo che nel breve periodo ripaga immediatamente l’investimento con ingenti sgravi in bolletta. La capacità di produrre energia in modo autonomo consente infatti di ridurre i costi dell’energia elettrica per molte famiglie e aziende, in particolare nelle aree geografiche italiane in cui l’accesso all’energia elettrica è limitato o molto costoso.

Un altro aspetto ad aver sempre fatto del fotovoltaico una prima scelta, tra famiglie ed imprese, nel campo delle rinnovabili, è stato il concetto stesso di energia decentralizzata. Il fotovoltaico, infatti, può essere concepito in questo senso dal momento che offre la possibilità di produrre energia nel luogo stesso in cui viene poi utilizzata, riducendo la necessità di trasportare e distribuire l’energia su lunghe distanze. Ciò comporta una riduzione delle perdite di energia durante il trasporto e una diminuzione del costo complessivo del sistema energetico.

La EVO Impianti Srl è riuscita a fare degli impianti solari una soluzione estremamente affidabile e duratura. I pannelli solari dell’azienda padovana sono una garanzia di produttività per almeno 25- 30 anni.

In definitiva, il fotovoltaico della EVO Impianti Srl rappresenta la soluzione preferita a ben pro fare di sostenibilità e sgravi in bolletta: è una fonte di energia rinnovabile ed eco-compatibile, flessibile e adatta a molte esigenze, economica e conveniente, decentralizzata e affidabile. La crescita esponenziale dell’uso del fotovoltaico nel mondo è la prova del suo ruolo fondamentale nella transizione verso sistemi energetici più sostenibili.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl