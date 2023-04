EVO Impianti Srl, l’azienda padovana leader dell’energia rinnovabile

Aprile 4, 2023

(Adnkronos) – Fotovoltaico e soluzioni di domotica per un mercato che si presenta in netta espansione

Milano, 4 Aprile 2023. EVO Impianti Srl è un’azienda padovana leader in Italia che si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Fondata nel 2002, l’azienda ha saputo affermarsi nel mercato nazionale ed europeo grazie alla sua capacità di fornire soluzioni innovative e di alta qualità per la produzione di energia green e strategie di accumulo energetico da rinnovabili.

La storia dell’azienda ha saputo anticipare di vent’anni la spinta centripeta dell’attuale transizione ecologica, ed è riuscita a fornire soluzioni altamente vantaggiose a privati, aziende e famiglie al fine di sgravare il costo dell’energia in termini di economia familiare e aziendale durante tutto il corso dell’anno. Energia sostenibile al 100% e bollette leggerissime a fine anno: queste le due direttrici della EVO Impianti di Padova.

Col passare degli anni, l’azienda ha saputo distinguersi per l’impiego di tecnologie avanzate e per la cura al dettaglio nella progettazione e nell’installazione degli impianti termici ibridi e in pompa di calore che intercettano a più riprese varie fonti di energia, ai quali hanno affiancato la E- Mobility. Grazie alla professionalità del suo team di tecnici e ingegneri, la EVO Impianti è sempre stata in grado di offrire soluzioni su misura per le esigenze dei suoi clienti, garantendo massima efficienza e sicurezza e rivolgendo i suoi sforzi aziendali sia verso grandi aziende sia verso i privati cittadini.

EVO Impianti: il fotovoltaico resta la prima scelta

Tra i molti prodotti e servizi offerti da EVO Impianti, si trovano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, gli impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento, gli impianti di cogenerazione, gli impianti geotermici, quelli eolici ed infine idroelettrici. Una diversificazione strutturale avviata negli anni per diventare un key player nazionale nel campo della transizione ecologica.

A guidare la EVO Impianti nel corso della sue decennale attività imprenditoriale è sempre stata una consapevolezza ben definita: la necessità di dare risposta all’evoluzione tecnologica in materia di energie rinnovabili e sostenibili e la loro capillare diffusione su tutto il territorio nazionale per alleggerire le bollette delle aziende italiane e delle famiglie.

Scegliere EVO Impianti significa, innanzitutto, affidarsi ad impianti efficienti, solidi e sicuri, che contribuiscono all’autonomia, alla sostenibilità e al risparmio energetico dell’azienda o del privato cittadino che usufruisce della professionalità e in estrema sintesi, della mission aziendale di EVO Impianti.

In questo specifico momento storico, l’innovazione e la sostenibilità sono i principi fondamentali che stanno muovendo importantissime politiche di transizione energetica internazionali. In questi termini, si può ben notare come la EVO Impianti aveva anticipato la tendenza più di venti anni, quando fu fondata con queste intenzioni nel lontano 2002.

La sostenibilità rappresenta dunque, per l’azienda padovana, il motore dell’innovazione e costituisce un elemento essenziale del suo business.

All’avanguardia e da sempre anticipatrice delle migliori tecnologie nei settori d’interesse, l’azienda ha sempre saputo offrire ai clienti una soluzione poliedrica e certificata in grado di mettere al primo posto l’abbattimento dei costi dell’energia e la sostenibilità degli impianti soggetti ad intervento.

EVO Impianti è sempre stata una realtà dinamica e in continua crescita nel settore dell’energia rinnovabile. Grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di innovazione, l’azienda è diventata in poco tempo un punto di riferimento per i clienti che desiderano investire in tecnologie avanzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili e alleggerire il costo del reperimento dell’energia elettrica all’interno dell’economia familiare ed aziendale.

