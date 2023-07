Evoluzione digitale: Fattoretto Agency, il valore di una SEO guidata dall’innovazione

Luglio 14, 2023

(Adnkronos) – Milano, 14 Luglio 2023 – L’evoluzione digitale nel mondo dell’eCommerce chiama a raccolta professionalità di alto livello, esperte in strategie SEO. Fattoretto Agency risponde a questa chiamata con competenza e risultati, portando avanti con orgoglio una tradizione di eccellenza avviata dal fondatore Massimo Fattoretto.

La caratterizzazione di Fattoretto Agency non risiede solo nella sua storicità – ventennale esperienza nel settore SEO – ma nel suo impegno costante nell’allineare gli obiettivi dei clienti alla metodologia lavorativa dell’agenzia, progettata per generare crescita in termini di fatturato e profitto.

A ciò si aggiunge l’impegno costante sul piano dell’innovazione, come dimostra il lancio di FattoBoost, la nuova soluzione software per ottimizzare le strategie SEO. Uno strumento esclusivo che integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush per fornire dati più precisi e tempestivi.

La visibilità online, fondamentale nel panorama competitivo attuale, si rivela essenziale per raggiungere obiettivi di business incisivi. La consulenza SEO offerta da Fattoretto Agency rappresenta una risorsa preziosa, funzionale e orientata al risultato: dall’audit SEO alla migrazione SEO. Questo grazie ad un modello di lavoro unico, che funge da vero e proprio acceleratore di performance concrete.

La selezione di un’agenzia partner richiede un’analisi attenta e mirata. Fattoretto Agency si distingue per la sua comprovata professionalità, testimoniata dai numerosi casi di successo ottenuti nel corso degli anni. L’azienda si dedica quotidianamente all’incremento delle performance dei suoi clienti, gestendo una vasta gamma di store digitali, operando anche nell’ambito della SEO internazionale.

Fattoretto Agency integra con maestria la SEO con le attività di Digital PR e Analytics, offrendo un servizio olistico basato sulle esigenze uniche del cliente e gestito esclusivamente da personale interno. Il team, composto da professionisti che lavorano insieme da anni, è strutturato per offrire competenze verticali, con specialisti SEO dedicati esclusivamente al loro ambito di competenza.

L’agenzia si avvale di professionisti senior, esperti in grado di rispondere alle sfide delle diverse nicchie di mercato. In diretto contatto con il cliente, garantiscono puntualità nelle tempistiche e nei processi decisionali, assicurando un percorso di lavoro efficiente e lineare.

