Exein, leader globale nella cybersicurezza integrata per dispositivi IoT, è stata certificata come Great Place to Work

Dicembre 22, 2022

ROMA, 22 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Exein, leader globale nella cybersicurezza integrata per dispositivi IoT, è orgogliosa di essere certificata da Great Place to Work® come una delle migliori aziende per cui lavorare in Italia, con un Trust Index del 94%.

Great Place to Work® è l’autorità mondiale in materia di cultura dell’ambiente di lavoro e di esperienza dei dipendenti, con un processo di certificazione che riconosce le organizzazioni che meglio offrono un ambiente di lavoro eccellente.

Le ricerche dimostrano che i dipendenti delle organizzazioni certificate sono più soddisfatti del proprio lavoro rispetto ai colleghi di altri luoghi di lavoro.

Per esempio, un dipendente di un’organizzazione certificata Great Place to Work ha 4,5 volte più probabilità di trovare un capo eccellente rispetto a un dipendente di un luogo di lavoro non riconosciuto.

L’amministratore delegato di Exein, Gianni Cuozzo, ha commentato:

“”La nostra azienda è leader nel settore della cybersecurity e stiamo affrontando la sfida di una nuova frontiera tecnologica. Stiamo costruendo soluzioni innovative per proteggere la nostra vita digitale e stiamo lavorando duramente per sviluppare nuovi e migliori modi per proteggere i nostri clienti. È fondamentale per il nostro successo attrarre e coinvolgere i migliori talenti. La loro esperienza e le loro competenze sono componenti chiave della nostra capacità di continuare a fornire soluzioni innovative ed efficaci. Il nostro team è la base del nostro successo. Ecco perché è essenziale creare un ambiente di lavoro in cui i nostri collaboratori si sentano al sicuro, riconosciuti e in cui possano prosperare”.

Exein

Exein opera nel settore della cybersecurity, con l’obiettivo di sviluppare il primo ecosistema per la cybersicurezza embedded.

La missione di Exein è quella di consentire a tutte le organizzazioni di costruire dispositivi IoT sicuri.

Con sedi a Roma e a San Francisco, il nostro team è composto da ingegneri e ricercatori specializzati in cybersicurezza, sistemi embedded, machine learning e artificial intelligence..

Ogni giorno le nostre soluzioni rendono sicuri più di 600.000 dispositivi e sono adottate da più di 20.000 sviluppatori in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni www.exein.io

Media Contact: Nunzia Cassese, nunzia@exein.io, +39 3509955049

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1972351/Exein_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/exein-leader-globale-nella-cybersicurezza-integrata-per-dispositivi-iot-e-stata-certificata-come-great-place-to-work-301707551.html