EY e Appian insieme per offrire qualità e servizi innovativi alle aziende nel loro percorso verso la digitalizzazione dei processi

Dicembre 12, 2023

Il sodalizio tra le due realtà offrirà, attraverso il connubio della piattaforma Appian e dei servizi EY, l’opportunità di realizzare soluzioni capaci di ottimizzare processi e attività, raggiungendo l’eccellenza operativa

MILANO, 12 Dicembre 2023 /PRNewswire/ — Nasce una nuova collaborazione strategica tra EY, leader mondiale nei servizi professionali di consulenza strategica e tecnologica, e Appian (Nasdaq: APPN), società leader riconosciuta nel campo dell’automazione dei processi low-code, con l’obiettivo di supportare le aziende nella trasformazione digitale. In questo modo le aziende saranno in grado di raggiungere un’eccellenza operativa avanzata, semplificando i propri processi ed ottimizzando la gestione delle attività interne ed esterne.

La partnership EY-Appian consentirà alle aziende di efficientare le proprie attività incrementando i risultati del proprio business e migliorando al contempo l’esperienza dei propri clienti, offrendo soluzioni digitali all’avanguardia e personalizzate sulle loro specifiche esigenze.

Commenta Giuseppe Santonato, AI&Data Leader EY Europe West: “Negli ultimi anni i modelli di business delle aziende sono stati rivoluzionati da eventi straordinari, prima la pandemia e poi i nuovi scenari geopolitici, accelerando la necessità di trasformazione digitale nelle organizzazioni. Per le aziende che stanno affrontando questo percorso di cambiamento, la collaborazione tra EY e Appian offre tecnologia, strumenti e supporto all’implementazione per un passaggio al digitale senza discontinuità. Da sempre EY affianca le aziende che vogliono innovare il proprio modello di business, per questo, siamo molto orgogliosi di essere parte di questo progetto e di poter accompagnare le imprese verso un nuovo paradigma digitale”.

Ha aggiunto Fabio Scottoni, Senior Director Alliances di Appian Italia: “Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership strategica anche in Italia con EY, un’organizzazione che è fortemente impegnata a supportare e guidare i clienti verso l’eccellenza e la gestione innovativa dei progetti. Questa collaborazione conferma ancora una volta la mission di Appian di voler accompagnare i clienti verso una transizione digitale che sia al contempo sostenibile e che possa portare nuove opportunità di business ai clienti in Italia”.

