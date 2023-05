EY porta in TV Il mondo della consulenza con “Beyond”, la nuova trasmissione su Sky TG24

Maggio 26, 2023

(Adnkronos) – Cinque puntate in onda su Sky TG24 da sabato 27 maggio per capire, interpretare e fare leva sulle forze che stanno ridisegnando la nostra società, le nostre aziende e tutte le persone.

Milano, 26 maggio 2023 – EY, società leader mondiale nei servizi professionali e di revisione, lancia “Beyond”, un nuovo progetto editoriale multimediale e multipiattaforma che racconta il mondo della consulenza attraverso l’analisi e l’interpretazione delle grandi trasformazioni che stiamo vivendo e che stanno avendo un impatto sulla società, sul mondo delle imprese e, inevitabilmente, sulle persone.

“Beyond” è una trasmissione giornalistica televisiva realizzata dalla redazione di Sky TG24 che si compone di cinque puntate e che andrà in onda sul canale 500 o 100 satellitare o 50 sul digitale terrestre tutti i sabati alle 18.30, e in replica domenica alle 21.00, a partire dal 27 maggio.

Condotto da Alberto Giuffrè, redattore esperto del TG di Sky, il format affronterà con un linguaggio giornalistico e moderno temi come il costo della “non trasformazione” da parte delle imprese, il ruolo dell’intelligenza artificiale, l’impatto della Generazione Z, le tecnologie del futuro e la nuova imprenditoria e innovazione delle startup. Un progetto di EY e di Sky TG24 per andare “oltre”, già dal titolo “Beyond”, guardare lontano e provare a dare una lettura del futuro.

Ogni puntata di “Beyond” è stata registrata all’interno dell’EY wavespace Milano, il nuovo laboratorio di trasformazione immersiva di EY, nato proprio con lo scopo di aiutare brand e persone ad attivare una trasformazione profonda e sostenibile.

I cinque episodi avranno la durata di circa23 minuti ciascuno e approfondiranno ogni tematica con il contributo dei professionisti di EY, delle aziende che hanno saputo interpretare in modo più brillante il cambiamento e degli opinion leader più rilevanti nel panorama nazionale e internazionale. Alcune interviste inedite realizzate per “Beyond” da Alberto Giuffrè, e che saranno on-air dal 27 di maggio, sono: Federico Faggin, Jerry Kaplan, Roberta Katz, Ferruccio Resta, Alec Ross, Nathalie Tocci.

Oltre alla messa in onda in TV, il progetto avrà un digital hub dedicato sul sito diskytg24.it in cui saranno disponibili contenuti extra relativi alle cinque puntate quali interviste integrali, articoli di approfondimento a cura della redazione e molto altro.

A supporto, inoltre, sarà realizzata una campagna digital e social sui canali proprietari di EY e di Sky TG24 per valorizzare i contenuti, veri protagonisti di questo progetto editoriale.

Donato Ferri, Managing Partner Consulting di EY Europe West, commenta “Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno profondamente cambiato la nostra società e di conseguenza chi in essa opera, le imprese e le persone, e non solo in una cornice italiana, ma europea e globale. Come consulenti abbiamo un ruolo fondamentale in questo, in quanto siamo mediatori di fenomeni economici, sociali e organizzativi che impattano sulle aziende nei loro processi di crescita e quindi sui consumatori. Un esercizio di lettura e una capacità di visione che applichiamo quotidianamente e che abbiamo voluto riproporre con questo progetto editoriale che analizza il mondo che cambia e approfondisce i temi chiave delle trasformazioni in atto insieme a voci di rilievo e a chi le sta vivendo direttamente”.

Alessandro Vanoni, Direttore Brand & Communications di EY in Italia, commenta: “EY continua il suo ambizioso percorso di trasformazione della comunicazione delle proprie attività e dei propri valori. Con Beyond abbiamo voluto dare un ulteriore impulso nel mettere a sistema la forza dei contenuti e delle idee di EY, la visione trasformativa del futuro e l’expertise dei nostri professionisti, in un dialogo dinamico con gli opinion leader più riconosciuti nel panorama nazionale e internazionale. Tutto questo andando a lavorare su una testata ad altissima reputazione come Sky TG24 e potendo contare su una serie di formati multimediali che ci garantiranno una architettura di comunicazione multicanale e pienamente integrata”.

SINOSSI DELLE 5 PUNTATE:

Puntata 1: Il mondo in transizione: everything, everywhere, all at once

Transizione green e transizione digitale. Il viaggio di Beyond inizia dalle due sfide più urgenti che abbiamo davanti. Due percorsi intrecciati che modificano il nostro modo di vivere e che cambiano gli equilibri internazionali. In questa puntata vediamo allora come si muovono Stati Uniti, Europa e Cina e in che modo le transizioni stanno cambiando anche il modello produttivo delle imprese.

Puntata 2: Intelligenza artificiale, la rivoluzione è già iniziata

È con noi da diversi anni ma l’intelligenza artificiale è entrata soltanto adesso nel cuore del dibattito sull’innovazione. Merito degli ultimi sviluppi fatti dalla AI di tipo generativo e degli investimenti nel settore. In questa puntata affrontiamo il tema cercando di capire come questa tecnologia avrà impatti sul mondo del lavoro. E cercando di affrontare anche i nodi etici più complessi, tra rischi e opportunità.

Puntata 3: La generazione Z, tra ansia e rivoluzioni

È la generazione più in mostra di sempre: grazie ai social possiamo scoprire i loro gusti, come si divertono, di cosa ridono e per cosa piangono. Eppure è una generazione difficile da comprendere. Ha un forte impatto sul mercato ma non ha paura di definirsi fragile. Proviamo ad analizzarla in questa puntata sentendo la loro voce insieme a quella di autorevoli esponenti del mondo accademico e professionale.

Puntata 4: Tecnologie abilitanti, la cassetta degli attrezzi dell’innovazione

Viaggio nelle tecnologie abilitanti. Cosa sono, quali sono e perché sono importanti quando parliamo di innovazione. Dai dati alla Internet of Things passando per il Cloud e la cybersecurity. Senza dimenticare i casi pratici di tecnologie abilitanti che creano valore e al tempo stesso spingono all’inclusione.

Puntata 5: Startup: unicorni e angeli, l’innovazione non è una favola

A volte quello delle start up sembra un mondo da favola: si sente parlare di unicorni e di business angel. In questa puntata scopriamo cosa vogliono dire questi termini analizziamo la situazione delle start up con focus sulla Silicon Valley, sull’ecosistema europeo e sulla situazione in Israele, la cosiddetta “startup nation”.

