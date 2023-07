EZVIZ lancia il suo primo Robot Aspirapolvere e Mop Combo RS2, ridefinendo la pulizia a mani libere con tecnologie innovative e automatizzate.

Luglio 3, 2023

– Con l’atteso lancio della serie di prodotti per la pulizia intelligente, EZVIZ ha rafforzato la sua competitività sul mercato come marchio di prodotti tecnologici per la casa.

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 3 luglio 2023 /PRNewswire/ — EZVIZ, azienda leader mondiale nelle tecnologie per la casa intelligente, diversifica oggi la sua famiglia di prodotti con il suo primo robot aspirapolvere lavapavimenti combinato,RS2. Un’unica unità che spazza, aspira e lava, RS2 pulisce in profondità pavimenti duri e tappeti con il minimo sforzo umano. Dotato di numerose tecnologie robotiche, RS2 pianifica da solo i percorsi e le attività e lavora con un dock multifunzionale per consentire l’installazione e il distacco automatico del mop, l’autopulizia, l’asciugatura ad aria e la ricarica.

RS2 segna l’inizio dell’entusiasmante passaggio di EZVIZ nel campo dei robot intelligenti per la pulizia. L’azienda aggiungerà presto i modelli RE5 e RE5 Plus come alternative essenziali e convenienti per un gruppo di utenti più ampio, e i modelli RC3 e RC3 Plus come opzioni economiche di base.

In modo impressionante, RS2 risolve l’annoso problema della sostituzione o del lavaggio manuale del dispositivo. Grazie al dock all-in-one, RS2 è in grado di installare automaticamente i doppi tappetini rotanti e di staccarli automaticamente quando si aspira un’area coperta da moquette o tappeto. Dopo ogni operazione, RS2 torna al dock, dove lava e asciuga automaticamente il mop, rimuove i capelli aggrovigliati sulla spazzola a rullo, riempie il serbatoio dell’acqua e ricarica la batteria.

Potente e intelligente per la pulizia di tutta la casa, RS2 può essere impostato per una singola missione ininterrotta “prima aspirazione, poi lavaggio”. Rileva in tempo reale le aree con moquette per evitare l’uso acqua dove non necessario e applica automaticamente la modalità Suction Boost. Integrando un LiDAR D-ToF, un laser strutturato 3D e una telecamera RGB, l’RS2 mappa la planimetria di qualsiasi casa, genera automaticamente percorsi di pulizia per i vari piani ed evita con precisione gli ostacoli più comuni.

Altre funzioni includono:

RS2 è uno dei robot aspirapolvere lavapavimenti più orientati all’utente che si possano trovare sul mercato”, ha dichiarato John Wu, global product manager di EZVIZ. “A differenza degli aspirapolvere robotizzati più comuni, che necessitano ancora di una grande partecipazione da parte dell’utente durante una missione di pulizia, RS2 vanta molteplici tecnologie uniche per fornire un’esperienza di pulizia automatizzata e veramente su misura.”

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2145102/The_RS2_user_centered_robot_vacuum_mops_find_market.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ezviz-lancia-il-suo-primo-robot-aspirapolvere-e-mop-combo-rs2-ridefinendo-la-pulizia-a-mani-libere-con-tecnologie-innovative-e-automatizzate-301867848.html