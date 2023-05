EZVIZ lancia la sua prima telecamera 4G a batteria motorizzata per superare ogni limitazione di rete e alimentazione all’aperto, rendendo la protezione completamente mobile e flessibile

Maggio 18, 2023

Dotata di connessione cellulare e alimentata a batteria, la telecamera EB8 4G vanta caratteristiche robuste e prestazioni affidabili per qualsiasi applicazione in esterno

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 18 maggio 2023 /PRNewswire/ – EZVIZ, innovatore leader a livello mondiale nella sicurezza delle smart home, ha aggiornato la propria linea di telecamere di sicurezza introducendo la sua prima telecamera 4G per esterni a batteria, la EB8 4G.Quest’ultima innovazione integra la connettività di rete cellulari 4G con una capiente’ batteria ricaricabile, diventando wireless al 100%. L’installazione e il funzionamento sono rapidi e semplici. EB8 è ideale per case vacanze, cantieri, campagna, veicoli da campeggio e altro ancora. La telecamera è dotata di funzioni utili come rilevamento intelligente del movimento umano, video in risoluzione 2K, visione notturna a colori e una funzione di difesa attiva, per garantire il massimo della tranquillità.

EB8 4G è progettata per portare la visione remota e una maggiore sicurezza ovunque non arrivino Wi-Fi o alimentatori. Semplicemente inserendo una scheda cellulare 4G nella telecamera e utilizzando l’app per dispositivi mobili EZVIZ, la telecamera fornisce feed video a 360° con risoluzione 2K, registra le clip di rilevamento e invia avvisi di movimento umano al telefono dell’utente in qualsiasi momento e luogo.

Progettata per i ai grandi spazi aperti, EB8 4G è dotata di una grande batteria da 10.400 mAh e può funzionare con il pannello solare compatibile EZVIZ, in modo da operare con energia infinita rinnovabile. In grado di resistere alle intemperie, la telecamera EB8 4G consente agli utenti di “impostarla e dimenticarsene”. Anche quando viene installata “negli spazi più remoti”, gli utenti possono utilizzare lo strumento di visualizzazione della posizione GPS sull’app EZVIZ per ritrovarla.

Altre funzioni utili includono:

1. Rilevamento intelligente del movimento umano, con tracciamento automatico

2. Ritorno con un clic agli angoli preimpostati

3. Protezione attiva con sirena e luce stroboscopica

4. Supporto per card microSD fino a 512 GB

“Per i proprietari di abitazioni che vivono fuori dalla rete, o in spazi molto ampii, mantenere la connettività Wi-Fi può essere difficoltoso. EB8 4G offre una soluzione di sicurezza affidabile da usare praticamente ovunque”, ha dichiarato Candice Tu, Lead product Manager. “È adatta alle persone alla ricerca di una telecamera unica in grado di sorvegliare 24 ore su 24 qualsiasi spazio all’aperto”.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2070450/EZVIZ_s_new_EB8_4G.jpg

