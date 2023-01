Fabio Di Venosa: “L’infedeltà coniugale non va in vacanza a Natale, attenzione alle cene aziendali”

Gennaio 3, 2023

(Roma, 3 gennaio 2023) – Il desiderio di incontrarsi e scambiarsi gli auguri di Natale alimenta i tradimenti con i colleghi, sia per uomini che per donne. Complice il clima rilassato e magari qualche bicchiere di troppo.

Roma, 3 gennaio 2023 – Secondo le statistiche la maggior parte dei tradimenti avviene sul posto di lavoro negli uomini come nelle donne. Il fenomeno si fa più acuto nel periodo delle festività natalizie, quando cresce il desiderio di stare insieme per farsi gli auguri o scambiarsi un regalo, perché ci sono maggiori occasioni e tempo a disposizione per incontrarsi anche fuori. Molto spesso la fiamma si accende durante le classiche cene aziendali, tra le occasioni più propizie per flirtare e cadere in tentazione.

“Molti rapporti extra coniugali si esplicitano e prendono vita durante questi momenti di convivialità – spiega Fabio Di Venosa, amministratore delegato del Centro Servizi Investigativi a Roma e Milano, con un’esperienza di oltre 30 anni maturata sul campo – Sono l’atmosfera piacevole e festosa, qualche bicchiere in più e l’ambiente differente della serata a far cadere le barriere. Il clima stesso che si instaura tra colleghi innesca il desiderio di evasione. Alcuni, quindi, si sentiranno più liberi mentalmente, dopo un anno di stress, e il bisogno di leggerezza li spingerà a cercare ‘altro’. Non a caso nelle nostre agenzie registriamo ogni anno, durante e appena dopo le festività, un aumento considerevole di richieste per dimostrare l’infedeltà del partner”.

Le festività natalizie e le cene aziendali risultano, quindi, il periodo più intrigante per gli incontri clandestini. Chi ha un rapporto extraconiugale, nuovo o consolidato che sia, si troverà a doversi dividere tra la famiglia e l’amante. “La maggior parte degli infedeli rimarrà in contatto con il proprio amante durante le feste – sottolinea Fabio Di Venosa -, nonostante possa sembrare un periodo più propenso alla famiglia. Per questo è bene non tralasciare anche il minimo segnale inconsueto del proprio marito o moglie, se si vogliono avere certezze di una relazione extraconiugale”.

Per chi sospetta un tradimento, il consiglio di Fabio Di Venosa è non temporeggiare, ma intervenire subito per acquisire le prove effettive di una relazione. È opportuno avvalersi della consulenza di un investigatore privato autorizzato che opera con la massima riservatezza e con le competenze legali.

“Il mio motto è fidati, ma verifica – sottolinea Di Venosa – ecco perché è importante controllare, proprio in questo periodo, eventuali modifiche nelle azioni di routine del proprio partner, a volte sono solo semplici segnali come tenere il cellulare con lo schermo voltato in giù per non essere letto oppure con le notifiche silenziate, quando normalmente sono tenute attive. Appena si ha un dubbio, il consiglio è capire subito cosa succede, per intervenir sia per porre rimedio, qualora si trattasse ad esempio solo di un momento di debolezza, che per troncare la relazione”.

Il Centro Servizi Investigativi dispone, sia a Roma che a Milano, di detective privati altamente specializzati ed ha fatto della rapidità il suo punto di forza. “Il fai da te è assolutamente sbagliato, perché potrebbe non solo scaturire in un’attività illecita e non riproducibile in giudizio, ma anche compromettere il risultato finale, facendosi scoprire e non avendo nessuna prova”, conclude Fabio Di Venosa.

CONTATTI: https://www.servizinvestigativi.it/