Fabio Di Venosa: “Nelle questioni quotidiane, l’investigatore privato a volte è indispensabile, spesso è necessario, ma è sempre utile”

Febbraio 28, 2023

(Adnkronos) – Il mondo delle investigazioni private è strettamente legato ai problemi della vita quotidiana. Ma è fondamentale rivolgersi ad un professionista qualificato, per dipanare la situazione e non incorrere in una serie di problematiche giudiziarie.

Roma, 28 febbraio 2023. Ci sono molteplici casi nella vita privata che possono destare preoccupazione o problemi,legati alla famiglia, alle relazioni sentimentali, alla sicurezza o alla tutela di un diritto leso. In fase di possibile contenzioso giuridico, assume un ruolo fondamentale disporre di elementi probatori riproducibili. Per ottenerli in modo lecito, è indispensabile rivolgersi ad un investigatore privato non solo regolarmente autorizzato e munito della opportuna licenza, ma anche in grado di operare nell’assoluto riserbo. Ma quali sono le situazioni in cui è utile contattare un’agenzia specializzata? “Un investigatore privato deve mettere prima di tutto al centro la persona e i suoi bisogni – spiega Fabio Di Venosa, amministratore delegato del Centro Servizi Investigativi con sede a Roma e Milano, con un’esperienza di oltre 30 anni maturata sul campo – Ritengo che nella vita di tutti i giorni l’investigatore sia sempre utile, a volte necessario, ma in alcuni casi davvero indispensabile. Ad esempio, in ambito familiare ci sono molte situazioni: aiuta i genitori a capire frequentazioni dubbie o preoccupanti dei figli minori, a richiedere o modificare l’assegno di mantenimento, a dimostrare l’inaffidabilità del genitore collocatario oppure fornisce prove di un coniuge ‘traditore’. Chi subisce minacce, stalking ed è perseguitato, può ottenere prove valide da presentare per sporgere denuncia. È di supporto in eredità controverse nel ricostruire il patrimonio del parente defunto oppure nel tutelare il patrimonio, ad esempio, dal familiare che soffre di ludopatia. Ma può anche fornire, più semplicemente, le informazioni necessarie per il recupero di un credito. In un primo incontro preliminare si valuterà la possibilità di effettuare l’investigazione, il tipo di indagini necessarie e se l’utilizzo di un investigatore è vantaggioso per lo scopo richiesto”.

Il mondo delle investigazioni private è quindi strettamente legato ai problemi dell’essere umano. Ma è fondamentale rivolgersi ad un professionista qualificato, in modo da non incorrere in una serie di problematiche, come descritto da Fabio Di Venosa anche nel capitolo che ha redatto per il volume appena uscito “Le responsabilità penali del professionista” (edito da Wolters Kluwer Italia), curato dagli avvocati Guido Stampanoni Bassi e Alessandro Pistochini e di cui Di Venosa è coautore. I capitoli del volume sono frutto di un lavoro “a più mani” e ciascuno è dedicato ad una diversa ipotesi di responsabilità, dall’avvocato al commercialista allo stesso investigatore privato. “Il mio motto è fidati, ma verifica – sottolinea Di Venosa – Le investigazioni per privati devono essere condotte con riservatezza e soprattutto molto scrupolo. Ci sono, infatti, situazioni che afferiscono alla sfera familiare particolarmente delicate, come le indagini su baby-sitter e badanti. Quando affidiamo un nostro caro alle cure di una terza persona, creiamo un legame di fiducia che però non sempre si attua da ambo le parti e quando sorgono dei dubbi su quanto sta avvenendo, è importante intervenire con indagini private per verificare se vi è stato un illecito nei confronti del bambino o dell’anziano assistito, che possa poi essere perseguito penalmente,”.

L’agenzia Centro Servizi Investigativi è specializzata dal 2005 in investigazioni legate al mondo della famiglia e del lavoro, operando in tutta Italia. La sua peculiarità è l’esperienza derivata dalla collaborazione con molti studi legali nello svolgimento di indagini in ambito sia civile che penale.

