Fabrizio Marchionni, Markdesign: “Vini e beverage, come affrontare le 4 principali sfide”

Dicembre 14, 2023

(Adnkronos) – Innovazione, design, marketing e normative legali: i consigli del “sarto del vino” per adattare l’azienda in un mercato in continua evoluzione

San Benedetto del Tronto, 14 dicembre 2023. In un mercato fortemente concorrenziale e in continua evoluzione qual è quello del mondo del vino e del beverage, le aziende sono chiamate a dare risposte efficaci a quattro principali sfide: assicurare una continua innovazione del prodotto e del processo produttivo; presentarsi con un design accattivante e che sia al passo con i gusti del momento; utilizzare mirate strategie di marketing a seconda del target che si vuole raggiungere; rispettare rigorosamente le normative in materia di salute pubblica e tracciamento, tassazione e pubblicità.

Sfide complesse e che toccano dunque diversi ambiti, richiedendo competenze molteplici che difficilmente sono tutte già presenti all’interno di un’azienda.

Per questo Fabrizio Marchionni ha raccolto intorno al suo laboratorio creativo Markdesign, uno dei pochi nel centro Italia specializzato nel settore vinicolo e beverage in genere, una serie di professionisti in grado di supportare le aziende di fronte a ciascuna di queste principali e impegnative sfide. Nel 1993 Marchionni ha voluto portare in Italia, aprendo appunto lo studio Markdesign a San Benedetto del Tronto (in viale dello Sport 191, tel. 0735.430757 – 347.2661739) l’esperienza maturata in anni di lavoro negli Stati Uniti in questo settore. Un viaggio oltreoceano sulle tracce di un avventuroso zio (diventato proprietario di una scuderia da corsa e pilota a Indianapolis) che lo ha portato a confrontarsi ed a sperimentare le più moderne tecniche di valorizzazione del prodotto e del brand nel settore del beverage.

Dagli Stati Uniti Fabrizio è tornato nelle vesti di “sarto del vino”, pronto a mettere a disposizione delle aziende vinicole italiane la propria professionalità ed esperienza.

E’ lui a spiegare come affrontare le principali sfide che oggi si presentano ad un’azienda che opera nel mercato del vino e del beverage. A cominciare dalla necessità di innovare, pur in un settore fortemente legato alla tradizione: “Innanzitutto – spiega – bisogna tener conto della variazione dei gusti dei consumatori. Che stanno cambiando, con una crescente richiesta di bevande più salutari, sostenibili e uniche. Questo richiede un’innovazione costante nella formulazione di nuovi prodotti per soddisfare le esigenze in evoluzione dei consumatori”. Così come innovazione è richiesta nei processi produttivi: “L’uso della tecnologia può migliorare l’efficienza e la qualità della produzione di vino e bevande. L’innovazione nelle tecnologie di produzione, ad esempio l’uso di macchine di vendemmia o tecniche di vinificazione avanzate, è importante. Inoltre – aggiunge – La sostenibilità è diventata una priorità. L’innovazione dovrebbe concentrarsi su pratiche di produzione ecocompatibili, come la gestione delle risorse idriche e l’energia rinnovabile, per ridurre l’impatto ambientale”.

Dal “sarto del vino” non possono mancare consigli su come “vestire” il proprio prodotto: “Il design delle etichette e del packaging è cruciale per attirare i consumatori. Deve riflettere l’immagine del prodotto e comunicare in modo efficace il marchio e l’origine. Occorre soprattutto differenziarsi: il mercato del vino e delle bevande è altamente competitivo e il design distintivo può aiutare a differenziarsi e a catturare l’attenzione dei consumatori. Come il prodotto, anche il packaging deve essere ecologico, utilizzando materiali riciclabili o biodegradabili per ridurre l’impatto ambientale”.

Un buon prodotto, che si presenta bene, deve essere venduto attraverso adeguati canali: “E’ fondamentale – spiega Fabrizio Marchionni – quella che io chiamo ‘narrativa del marchio’. Creare una storia di marca coinvolgente è essenziale per connettersi con i consumatori e comunicare i valori del prodotto. Ovviamente in questo momento il marketing digitale, incluso l’uso di social media, pubblicità online e e-commerce, è oggi fondamentale per raggiungere un pubblico più ampio e diversificato”. Ma il marketing va oltre gli aspetti promozionali, è piuttosto un fatto culturale: “Molte bevande, come il vino – ricorda Fabrizio – richiedono un certo livello di conoscenza. Il marketing deve educare i consumatori sulle caratteristiche e sugli abbinamenti alimentari”.

Infine, l’attenzione ad una normativa in continua evoluzione, dentro e fuori i confini nazionali. E che richiede una piena conoscenza, per essere rigorosamente rispettata, per evitare non solo sanzioni, ma anche di vedersi precludere opportunità di mercato. “Il settore vinicolo – spiega Fabrizio Marchionni – è particolarmente sensibile alle normative sulla denominazione di origine e sull’etichettatura. Le aziende devono rispettare le leggi regionali e nazionali”. Ci sono poi gli aspetti legali legati alla tassazione e alle regole su pubblicità e vendita: “Il vino e le bevande alcoliche sono spesso soggetti a tassazione specifica. Le aziende devono essere a conoscenza delle leggi fiscali applicabili. Inoltre – chiarisce Fabrizio Marchionni – le normative su pubblicità e vendita di bevande alcoliche possono variare da Paese a Paese. Le aziende devono rispettare queste regolamentazioni per evitare sanzioni”.

Questioni complesse, che richiedono un partner competente e affidabile, come il laboratorio creativo Markdesign. “Le aziende del settore del vino e delle bevande – spiega Fabrizio Marchionni – devono essere pronte a adattarsi a un mercato in continua evoluzione. Affrontare queste sfide – conclude – richiede un approccio olistico, che combini l’innovazione nella produzione e nella formulazione, il design accattivante, strategie di marketing mirate e la conformità rigorosa alle normative legali”.

Contatti: https://www.markdesignstudio.it/