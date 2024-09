Facchinaggio, pulizia, disinfestazione, sanificazione di enti pubblici, uffici, residenze e strutture ricettive all’aperto e al chiuso. Parola a Matteo Iacopo Botti, amministratore unico di Società Bresciana Multiservizi Srl

23 Settembre 2024

(Adnkronos) – L’impresa bresciana – specializzata in attività di pulizia, igienizzazione certificata, facchinaggio, manutenzione, carico, scarico e movimentazione merci – è un punto di riferimento in Lombardia e in Veneto per le pubbliche amministrazioni e per il mondo dello spettacolo, con particolare riferimento al settore teatrale, fieristico, alberghiero e dei grandi eventi

Brescia, 23 settembre 2024.Gli ambienti che ospitano strutture ricettive, uffici, fiere o pubbliche amministrazioni richiedono servizi di pulizia e sanificazione altamente professionali oltreché specifiche attività di facchinaggio e movimentazione merci che assicurino determinati standard di igiene e sicurezza.

“La pulizia e l’igiene degli spazi pubblici deve necessariamente rispettare le linee guida stabilite dalla normativa vigente. È per questo che pubbliche amministrazioni, uffici, teatri, biblioteche e grandi catene alberghiere, scelgono di affidarsi ad aziende certificate e specializzate, in grado di garantire qualità, affidabilità e tempestività degli interventi”. È quanto dichiarato da Matteo Iacopo Botti, amministratore unico di Società Bresciana Multiservizi Srl, impresa specializzata in attività di facchinaggio, manutenzione, carico e scarico, movimentazione merci, nel mondo dello spettacolo, con particolare riferimento al settore teatrale, musicale e fieristico del Nord Italia.

“La nostra azienda – operativa in Lombardia e in Veneto – collabora con molteplici pubbliche amministrazioni tra cui Automobile Club e avvocatura di Stato, offrendo servizi rapidi di pulizia per spazi interni ed esterni, sanificazione di poltrone, tappeti e tessuti con trattamenti antiallergici e antiacaro, disinfestazioni, facchinaggio, carico e scarico merci. Ci avvaliamo di un team di oltre settanta collaboratori, distribuiti fra Brescia e Padova, costantemente formati per acquisire le più aggiornate certificazioni. A brevissimo otterremo infatti le certificazioni: ISO 9001/2015 (Qualità), ISO 14001/2015 (Ambiente), ISO 45001/2018 (Sicurezza)”, ha aggiunto il titolare di Società Bresciana Multiservizi srl, che oltre ai servizi di facchinaggio, svolge attività di pulizia nel settore turistico e residenziale, soprattutto nell’ambito di campeggi e ville luxury sul Lago di Garda.

“Per la pulizia e la sanificazione, utilizziamo prodotti certificati ed ecocompatibili, oltreché attrezzature e macchinari di ultima generazione. La grande novità di Società Bresciana Multiservizi riguarda l’attività di disinfestazione nel settore agricolo, attraverso cui proteggere i raccolti da insetti dannosi, mosche o topi, con strategie di disinfestazioni efficaci e sostenibili”, ha concluso il titolare Matteo Iacopo Botti, che ha fatto della sua azienda multi-servizi un vero punto di riferimento per le PA oltreché per il settore dell’intrattenimento e dello spettacolo, offrendo servizi professionali e diversificati che spaziano dalla pulizie e la sanificazione, al facchinaggio e carico e scarico merci.

