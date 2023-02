Facciate prefabbricate in legno, la soluzione per contribuire alla decarbonizzazione degli edifici

Febbraio 8, 2023

(Adnkronos) – Milano, 08/02/2023- In Italia così come in Europa, il Green Deal spinge per raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra del 55% entro il 2030. Una delle misure di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni più efficaci per gli edifici, riguarda la progettazione degli involucri. Come in molti progetti la scelta dei materiali ha un’importanza cruciale. In particolare, utilizzare componenti in legno per realizzare le facciate può ridurre significativamente le perdite di calore degli edifici e la relativa domanda di energia per la climatizzazione e garantire alti livelli di comfort abitativo sia d’estate che d’inverno.

“Il legno, in quanto materiale rinnovabile, ecologico e rispettoso dell’ambiente è uno dei migliori alleati nella lotta alla crisi climatica – sottolinea Peter Rosatti, Ceo di Rubner Holzbau – un metro cubo di legno infatti può immagazzinare circa una tonnellata di CO2 dall’atmosfera. Inoltre, in termini di trasmittanza, un elemento in legno dello spessore di 6 cm raggiunge la stessa efficienza di isolamento di una parete in muratura tradizionale da 30 cm. Dal punto di vista architettonico, inoltre, gli edifici in legno hanno il potenziale per generare un ambiente più piacevole, caldo e naturale”.

Le facciate in legno

Tra i principali driver che rendono la facciata in legno Rubner Holzbau una scelta vincente e moderna rispetto alle soluzioni tradizionali, vi è l’elevato grado di prefabbricazione, così come suggerito dall’analisi realizzata da EURAC Research; i moduli di facciata vengono infatti costruiti interamente in stabilimento, comprensivi di tutti gli elementi di completamento dell’involucro esterno (serramenti, sistemi di oscuramento, rivestimento esterno), e vengono poi montati in cantiere, il più delle volte senza necessità di ponteggi, in tempi brevi e certi, non soggetti al variare delle condizioni metereologiche che invece possono rallentare un cantiere tradizionale.

I principali vantaggi della prefabbricazione in azienda sono costituiti dalla possibilità di una progettazione integrata comprensiva di analisi strutturale, analisi termica, modellazione BIM e realtà aumentata che facilita il lavoro di architetti e ingegneri, oltre che da un’elevatissima precisione nelle lavorazioni che garantisce la massima qualità di un prodotto finito capace di adattarsi a qualsiasi tipo di edificio, sia esso in calcestruzzo, acciaio o ibrido.

“Una certa regolarità nella geometria dell’edificio, soprattutto se si tratta di una struttura in elevazione, come nel caso di un multipiano – continua Rosatti – agevola la produzione scalabile e rende l’utilizzo del legno particolarmente competitivo: il modulo è sempre lo stesso e, al contrario dell’edilizia tradizionale, può essere applicato man mano che si procede nell’elevazione di ciascun piano, senza dover aspettare di arrivare in cima perché le altre maestranze, quali a titolo esemplificativo impiantisti e pavimentisti siano in grado di effettuare i loro interventi. In tal modo i tempi si riducono sensibilmente”.

Essendo il legno un materiale leggero, ogni modulo, dopo essere stato prefabbricato con precisione millimetrica, è facilmente trasportabile e maneggiabile in cantiere; inoltre, il montaggio effettuato interamente a secco mediante l’utilizzo di collegamenti meccanici, è estremamente veloce e consente di rispondere alle sempre più stringenti esigenze dei cantieri moderni. L’assenza di getti e in generale di acqua e materiali inerti consente di mantenere più pulito e ordinato l’ambiente di lavoro e di organizzare al meglio le diverse fasi di lavorazione.

“Le facciate prefabbricate in legno di Rubner Holzbau impiegano meno acqua e rilasciano meno CO2 rispetto alle facciate con cappotto e le facciate ventilate, come emerge dalla quantificazione dell’impatto ambientale nel ciclo di vita – conclude Miren Juaristi Gutiérrez, PhD Eurac Research che aggiunge: “L’installazione a secco delle facciate di Rubner Holzbau permette anche la separazione effettiva dei materiali e il riutilizzo degli elementi”.

La continua innovazione tecnologica di Rubner Holzbau nel settore delle facciate è sostenuta da più di 90 anni di esperienza nelle costruzioni in legno; il poter contare su un grande Gruppo alle spalle che copre con le consociate tutta la filiera del legno, dalla progettazione al procurement del materiale (i tronchi d’albero, provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, vengono utilizzati e valorizzati al 100%), all’assemblaggio fino all’installazione in cantiere, garantisce enormi benefici in termini di controllo del processo e maggiore affidabilità sui tempi.

Email: holzbau.brixen@rubner.com

sito internet: https://www.rubner.com/it/holzbau/