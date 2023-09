FacileDoc – La gestione documentale digitale al servizio dell’automotive

Settembre 29, 2023

(Adnkronos) – Da un’idea di Roberto Falvo, Founder delle Agenzie Tripodi, nasce la prima App utilizzabile in tutta Italia che semplifica il processo di compravendita di un’auto, facilitando acquirenti e concessionarie

Catanzaro, 29 settembre 2023. Qual è il concreto contributo che la digitalizzazione può apportare al settore automotive? Quali i benefici non solo per chi acquista un’automobile ma anche per le concessionarie che si occupano di commercializzazione della stessa?

“Nel settore automotive, come in tutte le altre fette di mercato, digitalizzare dati e interscambi non equivale soltanto ad una sostanziale riduzione del materiale cartaceo in chiave ecosostenibile. ma anche ad un reale efficientamento e semplificazione dei processi burocratici e amministrativi.” A dichiararlo è Roberto Falvo, founder di Agenzie Tripodi,azienda calabrese specializzata in pratiche automobilistiche, che lo scorso 21 settembre ha lanciato sul mercato FacileDoc, un’innovativa app in grado di ottimizzare tutti i processi di compravendita di un’auto in chiave digital ed ecosostenibile:

“La nostra app FacileDoc, già completamente fruibile e operativa, si pone come un facilitatore fra acquirenti e concessionarie. Grazie alla sua piattaforma estremamente flessibile e integrata coi software delle concessionarie,con il suo data entry raccoglie e inserisce nell’immediato tutti i dati degli attori coinvolti nella vendita di un’automobile, partendo dalla fotografia dei documenti di riconoscimento necessari”prosegue Falvo, che è anche membro del Consiglio Nazionale di UNASCA, Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica: “In questa importante associazione di categoria abbiamo l’opportunità di confrontarci con piccole e grandi realtà nazionali che operano nell’industria automobilistica e, ad oggi, possiamo dire che la nostra App è un prodotto esclusivo e unico in Italia”. Una piattaforma dinamica e in continua evoluzione che, dopo la presentazione della prima demo ha raccolto le prime adesioni da parte degli operatori del mondo automotive.

Una app utilizzabile in tutta Italia che permette non solo di accorciare le distanze ma anche e soprattutto di velocizzare ogni singolo passaggio relativo alle pratiche di compravendita di un’autovettura, anche grazie all’innovativo riconoscimento OCR. Una svolta concreta e green quella di Agenzie Tripodi, azienda leader con sede a Lamezia Terme,che aprirà nuovi e interessanti scenari nell’intero settore automotive.

CONTATTI: https://www.agenzietripodi.com/