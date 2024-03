Facilitare costruzione o ristrutturazione con l’aiuto di aziende chiavi in mano. Parola all’esperto Giuseppe Giunta di Tecnoedil srls

25 Marzo 2024

(Adnkronos) – Il titolare dell’impresa edile calabrese accompagna PA e privati nell’intero processo edilizio dalle fondamenta al tetto, garantendo anche servizi di autospurgo attivo h24

Reggio Calabria, 25 marzo 2024. Ristrutturare una vecchia casa trasformandola in un immobile funzionale e moderno o costruirla ex novo, genera in ogni caso stress e preoccupazione. Tuttavia, se ci si affida alle giuste imprese edili, un così complesso percorso risulta inevitabilmente più scorrevole: “Nell’acquisto di una casa nuova, così come nella ristrutturazione, affidarsi ad aziende chiavi in mano significa essere accompagnati dalle fondamenta al tetto. Il supporto di professionisti dell’edilizia permette infatti di evitare o superare numerose problematiche, ottenendo soluzioni concrete che portano dritti all’obiettivo”. È quanto dichiarato da Giuseppe Giunta che insieme a suo padre Luca, è alla guida di Tecnoedil srls dal lontano 1989.

“Con un team di professionisti del settore edile, forniamo servizi di costruzione e ristrutturazione sia a privati che ad Enti pubblici, nelle zone di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e limitrofi. L’esperienza maturata negli anni ci ha consentito di diventare un’azienda poliedrica, capace di eseguire opere edili a 360 gradi: dalla costruzione delle basi, passando per i lavori di carpenteria e rifinitura, fino ad arrivare all’installazione di rivestimenti o pavimentazioni, così da consegnare un immobile completo e pronto per essere arredato. Costruiamo ville, palazzine, condomini, strutture commerciali e ristrutturiamo edifici comunali, carceri, caserme”, prosegue il titolare dell’impresa edile calabrese con sede a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

“Oltre a lavorare nel campo dell’edilizia, siamo esperti in risoluzione di problematiche legate all’impianto fognario. Nel territorio calabrese Tecnoedil è infatti attiva con un pronto intervento autospurgo attivo h24. Occupandoci non solo di pulizia e lavaggio fognario, disotturazione di fogne bianche, spurgo di pozzi neri, disostruzione di tubi e colonne di scarico, ma anche di smaltimento e spurgo di liquami pericolosi, garantiamo un’immediata risoluzione di questo tipo di emergenze”, conclude Giuseppe Giunta, specializzato anche in prosciugamento di locali allagati e noleggio di bagni chimici.

Grazie all’esperienza, alla forza di un team coeso e competente e ad un parco macchine di ultima generazione, come escavatori, impastatrici, motocarriole, Tecnoedil srls è ormai un punto di riferimento in Calabria e al Sud Italia, per PA o privati con l’esigenza di essere supportati nell’intero processo di costruzione o ristrutturazione immobiliare, assicurando rapidità di consegna e prezzi competitivi.

CONTATTI: https://www.autospurgogiunta.com/autospurgo-smaltimento-liquami-pericolosi-villa-san-giovanni.php