Fair Market Value Capital Partners e TD Asset Management acquisiscono congiuntamente una partecipazione di minoranza in PSA Italia da PSA International

18 Marzo 2024

LONDRA e TORONTO, 18 marzo 2024 /PRNewswire/ — Fair Market Value Capital Partners (“FMV”), per conto di FMV Industrial Infrastructure Fund I SCSp e TD Asset Management Inc. (“TDAM”), per conto di TD Greystone Infrastructure Fund (Global Master) SCSp (“TDGIF”), hanno annunciato oggi di aver acquisito congiuntamente una partecipazione del 28% in PSA Italia da PSA International (“PSA”), uno dei principali operatori portuali a livello mondiale.

PSA Italia gestisce tre containerterminal nei porti di Genova e di Venezia, i principali punti di accesso al Nord Italia, movimentando un totale di due milioni di TEU nel 2023.

Attraverso il loro investimento in PSA Italia, FMV e TDGIF continueranno a sostenere la strategia di crescita di PSA Italia sia nel mercato locale italiano sia nell’espansione tramite servizi intermodali con la Svizzera e la Germania meridionale.

Spiega Frederic Michel-Verdier, socio fondatore e amministratore delegato di FMV: “Questo investimento in PSA Italia è il risultato di un rapporto professionale decennale con PSA. Siamo lieti di collaborare ancora una volta con PSA, un vero leader globale nel settore dei porti e dei container terminal, per investire in questo asset primario. Siamo positivamente colpiti dall’elevata qualità del management e dai dipendenti di PSA Italia. PSA Italia opera un portafoglio di eccellenza tra i container terminal in Italia ed è posizionata strategicamente per fornire servizi di logistica green alla clientela altamente industrializzata nel Nord Italia e oltre. Guardiamo con fiducia all’opportunità di consolidare il duraturo rapporto che abbiamo sia con PSA che con TDAM, attraverso questo investimento in PSA Italia.”

Aggiunge Jeff Mouland, Direttore generale e responsabile degli investimenti infrastrutturali globali per TDAM: “TDAM è estremamente lieta di collaborare con PSA e FMV in questa operazione. Il settore portuale è un focus strategico della diversificazione globale del nostro fondo e la possibilità di espandere ulteriormente il nostro portafoglio portuale in Europa rappresenta un’opportunità unica per la nostra strategia. Contiamo di consolidare il nostro investimento in PSA Italia e di espandere la nostra cooperazione in corso a livello globale”.

L’operazione ha ricevuto l’autorizzazione senza prescrizioni da parte del Governo italiano ai fini della normativa Golden Power. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli dell’operazione.

FMV e TDAM sono stati assistiti da Santander CIB, Ashurst, Moffatt & Nichol, KPMG, McCarthy Tétrault, Cappelli RCCD e Gallagher.

Informazioni su Fair Market Value Capital Partners

Fair Market Value Capital Partners è una società di investimento paneuropea che promuove fondi di investimento operanti nei settori dell’energia, delle infrastrutture e dei servizi essenziali, con l’obiettivo di generare rendimenti competitivi attraverso un approccio paziente e disciplinato agli investimenti, unito con un approccio altamente operativo di gestione di tali investimenti. FMV è stata fondata da un team con oltre 43 anni di esperienza combinata negli investimenti nei settori dell’energia, delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Per ulteriori informazioni su Fair Market Value Capital Partners è possibile visitare il sito www.fmvcapitalpartners.com.

Informazioni su TDAM

TD Asset Management Inc., parte di TD Bank Group, è una società di gestione di investimenti nordamericana che offre soluzioni di investimento a società, fondi pensione, fondi di dotazione, fondazioni e investitori individuali. Inoltre, TDAM gestisce asset per conto di quasi due milioni di investitori retail e offre una gamma ampiamente diversificata di soluzioni di investimento tra cui fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali di portafogli e fondi aziendali. Le società di gestione patrimoniale TD gestisce asset per 437 miliardi di dollari. TDAM vanta una storia di oltre 30 anni di investimenti in soluzioni alternative e quasi 10 anni di investimenti nelle infrastrutture, a livello globale. I dati aggregati sono aggiornati al 31 dicembre 2023 per TDAM ed Epoch Investment Partners, Inc. Le due società operano, rispettivamente, in Canada e negli Stati Uniti. Entrambe le entità sono parte del gruppo The Toronto-Dominion Bank. Per TD Bank Group si intende The Toronto-Dominion Bank e le sue partecipate, che offrono depositi, investimenti, prestiti, titoli, trust, assicurazioni e altri prodotti o servizi.

® Il logo TD e gli altri trademark TD sono di proprietà di The Toronto-Dominion Bank o delle sue partecipate.

Informazioni su PSA Italia

PSA Italia gestisce tre container terminal in Italia: PSA Genova Prà, PSA SECH e PSA Venezia-VECON. Il terminal PSA Genova Prà è l’unico del porto di Genova in grado di movimentare navi portacontainer di grandissime dimensioni. Con le sue strutture portuali moderne e sostenibili e i collegamenti stradali e ferroviari diretti al terminal, il terminal PSA Genova Prà si colloca come il principale accesso marittimo ai centri industriali e di consumo del Nord Italia ed è uno degli operatori di accesso più efficienti nel Mar Mediterraneo settentrionale . PSA SECH, situata nel Porto antico di Genova, offre una gamma di servizi complementare a quella di PSA Genova Prà per navi fino a 14.000 TEU. PSA Venice-VECON è il principale terminal nel Porto di Venezia ed è strategicamente posizionato per servire la regione Veneto e il Nord-Est d’Italia.

Per ulteriori informazioni contattare:

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2364112/PSA_Genoa_Pra.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2364113/PSA_Genoa_Pra_2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2364114/PSA_Genoa_Pra_3.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2364115/PSA_SECH.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2364116/FMV_Capital_Partners_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fair-market-value-capital-partners-e-td-asset-management-acquisiscono-congiuntamente-una-partecipazione-di-minoranza-in-psa-italia-da-psa-international-302090922.html