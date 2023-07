Faraone: abbigliamento, calzature e accessori al passo con le ultime tendenze 2023

Luglio 5, 2023

(Adnkronos) – Milano, 5 luglio 2023. Faraone.shop, negozio digitale multibrand attivo dal 1970 e fondato dalla famiglia Faraone, rappresenta un autentico punto di riferimento per quanti sono alla ricerca di capi d’abbigliamento, accessori e calzature al passo con gli ultimi trend dell’ambito fashion 2023. Dai sandali alle camicie uomo, in pochissimi istanti online è facile individuare tutti i prodotti necessari per dare forma all’outfit perfetto.

Navigando tra le pagine dell’e-shop il cliente può approfittare di una shopping experience semplice ed intuitiva. Il merito? Di un’interfaccia chiara e user-friendly, che guida l’utente lungo l’intero processo d’acquisto.

Il catalogo, regolarmente aggiornato, annovera le ultime collezioni del settore, così da garantire sempre un’offerta fresca e completa. Del resto, eleganza, ricercatezza, stile e inclusione sono i valori cardine che identificano il brand.

Per ciò che riguarda i marchi, Faraone.shop collabora con quelli più celebri e apprezzati del mondo della moda. Alcuni esempi? Birkenstock, Carhartt Wip, Alessandro Dell’Acqua, John Richmond, K-Way, Aniye By, Adidas, Dsquared2, Puma e Crime London, solo per ricordarne qualcuno.

L’e-commerce propone un’ampia selezione di abbigliamento uomo e donna, per soddisfare qualunque esigenza e stile. Si va dai capi casual e sportivi, come t-shirt, felpe e tute, a quelli più raffinati, quali abiti, camicie e gonne. Occhiali da sole, cinture, borse e ulteriori accessori completano alla perfezione l’outfit. Senza scordare le calzature: sneakers, sandali estivi, stivali, scarpe con tacco e non solo.

I vantaggi della shopping experience sul portale non sono ancora terminati. Le spedizioni in Italia sono rapide e diventano gratuite per acquisti di oltre 200 euro. I packaging sono eleganti e realizzati con cura. In aggiunta, gli articoli possono essere recapitati in tutta Europa.

Nell’eventualità di un acquisto errato o qualora il prodotto ricevuto non rispondesse alle aspettative è possibile richiedere il reso, entro 30 giorni. Il cliente può scegliere tra rimborso della spesa, un buono d’acquisto pari all’importo pagato da utilizzare su Faraone.shop o cambio taglia.

Chiaramente, in caso di domande, bisogno di informazioni extra o, semplicemente, per ricevere un consiglio, è attivo un qualificato customer care multi-canale, raggiungibile anche tramite WhatsApp.

Terminano l’esperienza sull’e-shop, all’insegna della completa sicurezza, diverse modalità di transazione: PayPal, carta di credito o debito, a rate con Klarna o Scalapay, contrassegno, Apple Pay e Google Pay.

Non perdere altro tempo. Iscriviti alla newsletter su https://faraone.shop/ e segui i social media per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità moda 2023!

