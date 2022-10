Fare del bene all’ambiente con uno smartphone ricondizionato

Ottobre 11, 2022

(Adnkronos) – Milano, 11 ottobre 2022. Oggi più che mai ci troviamo in un periodo storico nel quale l’attenzione verso il rispettodell’ambiente nel quale viviamo risulta fondamentale. Se dal punto di vista della sostenibilità e della protezione dell’ambiente su ampia scala non abbiamo grande potere decisionale, nel nostro piccolo possiamo comunque portare avanti azioni e valori che nel lungo tempo possono veramente fare la differenza. Si parte ad esempio da ciò che utilizziamo ogni giorno nella nostra quotidianità, come un semplice smartphone. Ma come è possibile salvaguardarel’ambiente con uno smartphone?

Scegliere uno smartphone ricondizionato

Ebbene sì, per salvaguardare l’ambiente nel quale viviamo, e allo stesso tempo anche le nostre tasche, è possibile scegliere uno smartphone ricondizionato che si presenta come nuovo ma a un prezzo minore e con una maggiore attenzione proprio alla sostenibilità ambientale. Acquistando ad esempio un iPhone 11 ricondizionato di CertiDeal, è possibile fare una scelta conveniente e sostenibile, dando una seconda vita a un dispositivo che altrimenti diventerebbe un rifiuto.

Allungare la vita di un prodotto come questo significa di conseguenza un’attenzione green che se portata avanti nel tempo e da più persone può portare a risultati veramente incredibili. In aggiunta, a fronte di un dispositivo all’apparenza come nuovo nell’aspetto e nelle funzionalità, il costo è decisamente minore rispetto allo stesso modello nuovo di fabbrica.

Cosa significa acquistare uno smartphone ricondizionato

Per maggiore chiarezza, e per comprendere meglio le righe precedenti, è importante sapere cosa significa acquistareuno smartphone ricondizionato e di conseguenza perché possa essere davvero conveniente. Un dispositivo ricondizionato altro non è che un prodotto usato che viene restituito a un’azienda specializzata o al produttore stesso, il quale provvede a sottoporlo a un minuzioso processo di revisione e ricondizionamento.

Durante questo processo il dispositivo viene pulito con estrema cura, riportato alle condizioni e alle funzionalità iniziali, viene riparato laddove lo necessiti, e viene verificato il suo corretto e puntuale funzionamento sotto ogni punto di vista. Al termine, il risultato è dunque un dispositivo rimesso a nuovo in ogni sua parte, che in seguito può essere dunque riacquistato a un prezzo vantaggioso. Si stima, che uno smartphone ricondizionato possa far risparmiare fino al50% rispetto al prezzo di listino dello stesso modello nuovo di fabbrica.

Perché scegliere uno smartphone ricondizionato: rapporto qualità-prezzo e sostenibilità

Come già accennato, tra i motivi che spingono ormai molte persone a scegliere uno smartphone ricondizionato troviamo l’attenzione verso l’ambiente e la possibilità di risparmiare. Il risparmio nasce proprio dal prezzo di questi dispositivi che risulta essere anche di molto inferiore rispetto agli stessi modelli appena usciti dalla fabbrica, a fronte di una qualità dei dispositivi equivalente. Le uniche differenze possono risiedere nell’estetica, dato che uno smartphone ricondizionato potrebbe talvolta presentare qualche piccolo graffio o segno di usura, ma nulla di veramente significativo.

Per ciò che riguarda l’ambiente, dare nuova vita a uno smartphone significa produrre un rifiuto in meno e di conseguenza fare la propria piccola parte in un mondo che, oggi più che mai, necessita di sostenibilità, rispetto e attenzione. In altre parole, si tratta di una scelta green, favorevole e gratificante.

