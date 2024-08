Fare trading in modo trasparente, la proposta di Davide Menotti

1 Agosto 2024

(Adnkronos) – Roma, 1 agosto 2024. Davide Menotti è un giovane trader che ha deciso di dare al settore quel senso di qualità necessario : “Si tratta di un mondo -spiega il Ceo di Djm Freedom– dove c’è troppa aria fritta e dove si rischia di perdere, se mal affidati, un bel mucchio soldi. Una cosa capitata anche a me quando stavo dall’altra parte della barricata. Perciò sono ormai quattro anni che propongo soluzioni che non promettono la luna ma che, con il tempo, possono determinare profitti importanti”. Davide lavora in particolare con le Opzioni finanziarie, uno strumento utilizzato anche dalle grandi banche e dagli Hedge Fund per fare profitti controllando i rischi: “Non è un metodo magico e non c’è un corso che insegna il segreto di Wall Street, quelle sono parole al vento per chi ci crede. In Djm Freedom analizziamo il mercato che cambia di continuo e pertanto anche noi, adattandoci allo scenario, dobbiamo cambiare spesso la strategia. Le opzioni sono lo strumento più flessibile per farlo”.

Sono quattro anni che Menotti lavora in questo modo, costituendo un gruppo Telegram dove condivide le sue analisi sui mercati finanziari e condivide gli investimenti (e le singole operazioni) che intende compiere: “Non propongo -sottolinea- 30 operazioni al mese, ma soltanto 3 o 4 e questo facilita chi mi segue perché non chiede un impegno costante e si adatta a chi lavora e ha poco tempo, ma vuole comunque costruirsi un futuro finanziario migliore. L’accesso al gruppo è gratuito senza limiti di tempo con la condivisione di una operazione al mese, in modo che le persone possano vedere il risultato delle mie azioni. Poi, occorre sottoscrivere un abbonamento che dà modo di vedere quali siano le decisioni che assumo e quindi, se si vuole, copiarle. Non gestisco nessun conto, ma mi affido solo a broker che sono approvati con la Consob. Segno questo di assoluta garanzia e trasparenza”.

Le 3 o 4 operazioni al mese proposte da Davide vengono gestite per un lasso di tempo che non supera i 30 giorni: “Di solito -afferma- portiamo avanti l’investimento fino alla scadenza, ma ci sono dei casi in cui propongo l’uscita anticipata per i più svariati motivi che intravedo di volta in volta. In questi casi l’uscita anticipata è condivisa nel gruppo dove spiego anche le ragioni di quella decisione a scopo didattico. Una cosa è certa: non si può partire con 100 € e pensare di avere dei risultati apprezzabili, non si comprano, nel giro di poco, macchine di lusso o grattaceli a Dubai. Il metodo che offro è un metodo costante che porta grandissimi risultati ma senza annunci fantasmagorici. La nostra media storica si attesta al 6% mensile, pari a circa il 120% annuale. Ci vuole, anche nel nostro campo, tanta serietà per evitare di illudere le persone di svoltare la loro vita con 100 o 200 € regalandoli di fatto al truffatore di turno. I sogni non si vendono, si realizzano con pazienza e impegno”.

Per informazioni:

https://djmfreedom.com/