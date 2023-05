Farmacia AntiSmog: il concept lanciato da U-Earth a Cosmofarma, per le 600 farmacie più innovative d’Italia

Maggio 8, 2023

(Adnkronos) – In anteprima, a Cosmofarma 2023, il nuovo concept “Farmacia AntiSmog” ideato da U-Earth per tenere al sicuro clienti, farmacisti, personale e ribadire il ruolo delle farmacie come punto di riferimento per tutti i cittadini quando si parla di salute e, da oggi, anche di inquinamento dell’aria.

Milano, 8 Maggio 2023. L’aria che respiriamo è sempre più inquinata e le conseguenze sulla salute sono allarmanti. Solo in Italia, ogni anno, 80.000 persone muoiono prematuramente a causa delle malattie legate all’inquinamento atmosferico. Di queste vittime, oltre 1.200 sono minori, secondo la stima appena arrivata dall’Agenzia europea dell’Ambiente.

Non si tratta solo di un problema esterno: l’aria indoor, compresa quella nelle farmacie, è dalle 2 alle 5 volte più inquinata di quella esterna. E questo è solo uno dei problemi: chi entra in farmacia – lo abbiamo capito negli ultimi due anni – può essere ammalato o è in contatto con chi lo è, ed è tipicamente portatore di virus e batteri. In più, da ricerche risulta che il 50% dei farmacisti non si sente pronto a dare consigli sull’impatto dell’inquinamento sulla salute.

“Farmacia Antismog”: cosa significa?

La Farmacia AntiSmog è l’ultima novità proposta da U-Earth, società biotech specializzata in servizi professionali di purificazione dell’aria, presente da anni nei vari segmenti del settore healthcare. U-Earth sta diffondendo sul territorio il concetto di Pure Air Zone, ora disponibile anche per le farmacie. Diventare una Pure Air Zone significa purificare e contemporaneamente controllare in tempo reale che l’aria sia effettivamente pulita, sia da smog che da batteri e virus.

U-Earth ha studiato una suite professionale di prodotti che lavorano simultaneamente e mandano i relativi dati in cloud per ottenere questo risultato. Grazie alla sua tecnologia innovativa, l’aria viene purificata attraverso un bioreattore, combinato ad un sensore di qualità dell’aria, a una lampada UVC di nuova generazione safe on the skin e a un software di monitoraggio

Farmacia AntiSmog è quindi un servizio innovativo che permette ai clienti di verificare la qualità dell’aria attraverso un’app dedicata. Una volta entrati in farmacia, potranno respirare aria pulita, attendere il proprio turno e fare shopping in serenità, eventualmente acquistando prodotti studiati per proteggersi dallo stress fisico e mentale legato all’inquinamento. Inoltre, riceveranno tutte le informazioni utili per difendersi dagli effetti dell’inquinamento sulla salute.

Perchè diventare una “Farmacia Antismog”

Essere una Farmacia AntiSmog, dove si respira aria pulita, garantisce numerosi vantaggi, in primis la possibilità di distinguersi da tutte le altre per un servizio unico. La soluzione Farmacia AntiSmog permette di tenere al sicuro il personale e di prevenire le chiusure o turni serrati in caso di malattie. Inoltre, migliorando l’esperienza dei clienti e facendoli sentire al sicuro, si possono incrementare il tempo di permanenza in negozio e lo scontrino medio. Infine, diventare una Farmacia AntiSmog significa avere un impatto reale e misurabile sul pianeta, promuovendosi come farmacia innovativa, che si prende cura del territorio e dei cittadini. Infine, una app dedicata, offre ai farmacisti uno strumento di educazione e coinvolgimento dei propri clienti.

U-Earth a Cosmofarma 2023

Il concetto di Farmacia AntiSmog è stato presentato in anteprima a Cosmofarma 2023. U-Earth selezionerà, nei prossimi giorni, le prime 600 farmacie più innovative a cui mettere a disposizione questa offerta.

Tra i prodotti Hyper Health dedicati invece ai consumatori, U-Earth propone una nuova edizione di U-Mask, la mascherina biotecnologica più amata dai campioni della Formula 1, in versione FFP2, antismog, riutilizzabile ed ecosostenibile. Hyper-U, un integratore biotech progettato per contrastare gli effetti dello smog e migliorare la produttività fisica e mentale, riducendo al contempo ansia e stress. Spiral-OX, spirulina in purezza in due formati, a breve disponibile sullo store di U-Earth.

