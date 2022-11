Farmacie Italiane porta il Live Shopping sul sito di Farmacia Loreto Gallo: tra banco e telecamera, così vendono oggi i farmacisti “omnicanali”

Novembre 24, 2022

(Adnkronos) – Con il Gruppo Farmacie Italiane, il Live Shopping sbarca nel Pharma: va in onda sul sito di Farmacia Loreto Gallo la prima diretta insieme all’esperta del brand Filorga, ed è un successo di visualizzazioni e conversioni.

7.000 utenti in live, 30.000 visualizzazioni in 24 ore con oltre 6800 ordini: questi i numeri di un evento all’insegna dell’interazione e del coinvolgimento, che ha tenuto incollati gli spettatori per un tempo medio di 10 minuti.

Interattività e intrattenimento i punti di forza della diretta e del canale del Live Shopping, che anche nel mondo delle farmacie si dimostra uno strumento efficace per migliorare l’esperienza d’acquisto online e riportare nell’eCommerce l’esperienza tipica del negozio.

Milano, 24 novembre 2022 – Il Gruppo Farmacie Italiane (https://www.gruppofarmacieitaliane.it/) porta il Live Shopping nel Pharma italiano. Sul sito di Farmacia Loreto Gallo (https://farmacialoreto.it/), lo scorso 18 novembre è andata in onda la prima diretta, dedicata al brand di cosmetici Filorga: il primo di una serie di appuntamenti che vedrà la farmacia online presentare prodotti di vari brand e fornire consigli insieme a esperti, tramite video dirette interattive trasmesse direttamente sul sito. Per il progetto, Farmacie Italiane si è rivolto a Marlene (https://www.marlene.live/), la soluzione di Live Shopping tra le prime a portare questo canale in Italia, già utilizzata da aziende di diversi settori merceologici per la creazione, organizzazione e trasmissione delle live sul proprio eCommerce.

Il Gruppo Farmacie Italiane, tra le principali e più importanti catene di farmacie e parafarmacie private in Italia, con 46 farmacie e 18 parafarmacie distribuite in varie regioni, è presente da oltre 20 anni anche con il canale eCommerce grazie a Farmacialoreto.it, punto di riferimento per l’acquisto online di farmaci e parafarmaci con oltre 200.000 articoli sempre disponibili. Il Gruppo, che punta sull’innovazione e su un’integrazione strategica tra i canali di vendita tradizionali e quelli online, è in prima linea nell’adozione di nuovi strumenti digitali con cui migliorare il processo d’acquisto e fornire esperienze innovative ai consumatori. In questo quadro si inserisce l’attivazione del Live Shopping, che permette di creare eventi live sul sito eCommerce durante i quali gli utenti possono scoprire i prodotti presentati dagli streamer, interagire tramite la chat e acquistare in tempo reale. Con Farmacia Loreto Gallo, anche gli acquirenti nel mercato della salute e del benessere hanno potuto vivere questa esperienza interattiva.

La prima diretta, realizzata in collaborazione con Filorga, ha visto alla conduzione la Dott.ssa Sabrina Rispoli, farmacista e responsabile Customer Care di Farmacia Loreto, e la Training Manager di Filorga Chiara Pattacini, che in diretta dal punto vendita di Stazione Termini hanno mostrato 9 articoli dedicati a rigenerazione ed esfoliazione. Le streamer ed esperte hanno spiegato l’uso e la corretta applicazione dei prodotti con l’aiuto di una modella, condividendo consigli sugli step per una perfetta beauty routine e rispondendo alle numerose domande arrivate in chat. La live ha registrato infatti un’intensa partecipazione da parte degli utenti, che hanno approfittato di questo momento di dialogo e interazione per chiedere informazioni e consigli alle esperte.

La live è stata un successo in termini di visualizzazioni e conversioni, generando un grande volume di traffico e di vendite sul sito. Se già in diretta si sono collegati 7.000 utenti, sono oltre 30.000 le visualizzazioni registrate dopo 24 ore grazie al replay.

Grazie alla live, sono stati effettuati 6800 ordini in 24 ore, con un incremento del conversion rate del 180% rispetto ai valori medi. “Solo nei primi 20 minuti sono stati registrati 300 ordini: parliamo di una media di 1 ordine ogni 4 secondi”, commenta Umberto Gallo, Direttore Generale di Farmacie Italiane. Questo anche per merito della promozione esclusiva, con un codice sconto dalla durata limitata rivelato dalle streamer in live e valido sia online che nelle farmacie fisiche, coerentemente con la natura “omnicanale” di Farmacia Loreto Gallo. Non a caso, grazie al coupon, anche le vendite nelle farmacie fisiche hanno registrato un forte incremento: +135% nelle 48 ore successive alla live. Ma questi risultati non vanno ricondotti solo alla promozione. “Il successo di una live non dipende solo dall’aspetto promozionale, ma anche e soprattutto dai contenuti condivisi e dalla capacità di coinvolgimento degli streamer – spiega Marianna Chillau, CEO & Co-Founder Marlene – Solo se una live è in grado di fornire contenuti utili e di valore, suscitando interesse e voglia di partecipazione negli spettatori, riesce a condurre gli utenti alla conversione. Questo è possibile con un grande lavoro di studio e preparazione, che è un lavoro di strategia – aspetto a cui con Marlene diamo grandissima importanza – volto a individuare i temi, il format e i contenuti più efficaci, così come gli streamer più abili a coinvolgere e stimolare l’engagement.

Quando ci sono tutti questi elementi, anche grazie a una forte sinergia con il cliente, si crea la magia: che è quella che si è creata con la live di Farmacia Loreto. A indicarlo sono due dati in particolare: quasi 10 minuti come tempo medio di visualizzazione da parte degli spettatori live e oltre 8.000 reazioni lasciate in diretta. Numeri che testimoniano come l’evento sia stato in grado di (in)trattenere gli utenti per un tempo lungo – specie se confrontato con i tempi sempre più ristretti riservati a contenuti come video brevi sui social – e incontrare il loro apprezzamento”.

Uno dei punti di forza del Live Shopping consiste in effetti nella combinazione dell’esperienza di shopping online con momenti di intrattenimento e interazione, che è ciò che manca al processo d’acquisto dell’eCommerce classico. L’aspetto di comunicazione bidirezionale (tramite la chat) è, in particolare, ciò che apre quella dimensione umana che caratterizza l’acquisto nei punti vendita fisici, dove i clienti sono abituati a ricevere assistenza e consigli da parte degli addetti vendita. Con il Live Shopping, si trasforma infatti la figura del farmacista come consulente omnicanale, una figura pronta ad assistere e guidare i clienti all’acquisto su canali online come offline, davanti alla telecamera come in farmacia. Una nuova figura, quella del farmacista streamer, che richiede una giusta preparazione e una formazione ad hoc.

“L’integrazione fra esperienza in negozio ed esperienza online è uno degli aspetti di maggiore importanza per Farmacie Italiane e per il tipo di esperienza che puntiamo a fornire su Farmacia Loreto Gallo, non a caso concepita come una farmacia ‘omnicanale’ – afferma Umberto Gallo – È per questo che teniamo al progetto del Live Shopping e abbiamo voluto essere tra i primi ad adottare questo canale nel campo delle farmacie online. Crediamo fortemente nel potere della tecnologia di ridefinire e arricchire l’esperienza d’acquisto, e siamo convinti che il Live Shopping sia uno strumento fondamentale in questo, che permette ai consumatori di incontrare i farmacisti dall’altra parte dello schermo come se fossero dietro al banco. I risultati della prima live e l’entusiasmo degli spettatori riscontrato non fanno che confermarci che è la direzione giusta, e per questo continueremo nel nostro progetto creando nuove Live Experiences sempre più coinvolgenti per i nostri utenti”.

Farmacie Italiane ha già in programma nuovi appuntamenti live ed è al lavoro sulla prossima diretta, che si terrà su Farmacialoreto.it il 5 dicembre.

La prima live dedicata a Filorga è disponibile in replay sulla pagina web tv Farmacia Loreto (link a: https://farmacialoreto.it/farmacialoreto-tv).