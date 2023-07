Fattoretto Agency Academy, la formazione 100% operativa: dall’AI alla SEO passando per Analytics

Luglio 12, 2023

(Adnkronos) – Milano, 12 Luglio 2023 – Fattoretto Agency, l’agenzia digitale di riferimento nel settore SEO per eCommerce, ha composto una proposta formativa articolata per rispondere a manager, professionisti e imprenditori digitali: Fattoretto Agency Academy. L’iniziativa si propone di assicurare una formazione di alto livello attraverso tre percorsi distinti, ognuno progettato per affrontare aspetti cruciali per chi opera in ambito digitale.

L’agenzia, guidata dal fondatore Massimo Fattoretto, vanta oltre due decenni di esperienza nel campo della SEO e si distingue per la sua capacità di aumentare la visibilità dei suoi clienti sui motori di ricerca, integrando le strategie SEO con le attività di Digital PR e Analytics. Un approccio olistico che ha permesso a Fattoretto Agency di ottenere risultati prestigiosi, contribuendo alla crescita del fatturato e degli utili dei clienti.

La Fattoretto Agency Academy rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno dell’agenzia nel fornire soluzioni innovative e formazione diqualità. I tre percorsi formativi offerti sono:

1.Masterclass SEO e AI per e-commerce: Il corso offre una panoramica completa delle tecniche SEO più avanzate e dell’intelligenza artificiale applicata all’e-commerce. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere direttamente da chi per professione si occupa di SEO in maniera operativa e tecnica tutti i giorni e non semplicemente di formazione. Vengono presentate strategie da mettere subito in pratica, già durante il corso: da come uscire da penalizzazione SEO a come analizzare la concorrenza.

2.Corso AI-dealmente: fornisce strumenti e prompt 100% operativi che permettono di ottimizzare quantità e qualità del lavoro, sfruttando a pieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale, interpretata come partner creativo che assicura piena centralità alla componente umana. Strutturata in 5 ore di alta formazione, prevede 3 ore di lezione e 2 di laboratorio pratico.

3.Masterclass Analytics 4 per e-commerce: Il corso permette di sfruttare a pieno Google Analytics 4 per aumentare vendite e marginalità del proprio negozio digitale o quello dei clienti, vista la centralità della migrazione GA4. Giulia Cimitan (Head Of Analytics in Fattoretto Agency) guiderà i partecipanti attraverso un percorso di quattro ore di Analytics per e-Commerce che va dall’impostazione degli obiettivi alla reportistica.

La Fattoretto Agency Academy è aperta a quanti desiderano approfondire le loro competenze nel campo del marketing digitale e della SEO. Per ulteriori informazioni sui corsi offerti, visitare il sito web dell’agenzia all’indirizzo https://fattoretto.agency/.

