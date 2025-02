Fattoretto Agency e Farmacell: una nuova partnership per valorizzare il Made in Italy nel settore dell’intimo funzionale e contenitivo

5 Febbraio 2025

Mlano, 5 febbraio 2025. – Farmacell, brand di riferimento attivo nel settore dell’intimo funzionale e contenitivo, si affida a Fattoretto Agency, agenzia specializzata in SEO data driven, per estendere la propria presenza in chiave digitale.

Una nuova collaborazione che mira a coniugare innovazione tecnologica e creatività artigianale per rafforzare la visibilità online di un marchio che, da oltre vent’anni, ridefinisce gli standard del settore.

Farmacell, realtà che nasce nel 2000 dall’esperienza produttiva consolidata di Calze GT Srl, è sinonimo di ricerca continua e attenzione ai dettagli. Il brand, infatti, riscrive le regole nel panorama dell’intimo contenitivo e funzionale, dando forma a linee da uomo e da donna capaci di unire design avanzato, lavorazioni accurate e comfort superiore. Una gamma di prodotti in cui è la moda a adattarsi al singolo, non il contrario.

Gli articoli che fanno parte dell’offerta, caratterizzati da un inconfondibile fascino Made in Italy, sono concepiti per valorizzare ogni fisicità, armonizzando la silhouette e coccolando i sensi. Le collezioni Shadow, Shiver e Synergy rappresentano esempi concreti di come il connubio tra innovazione tecnologica e artigianalità italiana si traduca in capi dallo stile inconfondibile e dalle performance eccellenti.

Shadow, con la sua azione modellante, ridefinisce la silhouette attraverso compressioni mirate che armonizzano le linee del corpo. Shiver, invece, si distingue per l’effetto massaggiante dei tessuti che, grazie alla speciale texture a nido d’ape, stimolano la circolazione e offrono una piacevole sensazione di benessere.

Quanto a Synergy, combina le due tecnologie in un unico prodotto: unisce, infatti, il potere modellante con quello massaggiante, dando vita a una formula innovativa.

Ogni prodotto è concepito secondo una visione che mette al centro inclusività e rispetto per l’ambiente. La filosofia di Farmacell si riflette nell’uso di fibre innovative e funzionali, mentre l’ampio assortimento di taglie, che arriva fino alla 5XL, testimonia la volontà dell’azienda di abbracciare la diversità, celebrando l’individualità e la sicurezza in sé stessi. L’impegno per un futuro più green, poi, si concretizza in confezioni plastic free.

Fattoretto Agency, attraverso un piano strategico su misura, si occuperà di trasmettere al pubblico i valori che distinguono l’azienda, rendendo il suo messaggio sempre più incisivo e accessibile.

L’obiettivo della collaborazione tra Fattoretto Agency e Farmacell è ambizioso. Punta, infatti, a rafforzare la visibilità online dell’azienda, valorizzandone la capacità di innovare, sempre nel completo rispetto della tradizione artigianale italiana.

Grazie a strumenti all’avanguardia, come il software proprietarioFattoBoost, l’agenzia s’impegnerà per ottimizzare le performance digitali del brand, migliorandone il posizionamento sui motori di ricerca.

Questo tool avanzato, che integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, permetterà di ottenere dati dettagliati e affidabili. L’analisi del CTR consentirà di prevedere le interazioni degli utenti, massimizzando i tassi di conversione dalla SERP al sito web ufficiale. Inoltre, l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale ottimizzerà i processi operativi.

Un punto di svolta nel percorso di espansione di Farmacell sarà la presenza al Cosmoprof, uno dei più importanti eventi del settore beauty e benessere. Per la prima volta, il brand si distinguerà su questa scena internazionale, portando sotto i riflettori i valori che lo contraddistinguono e l’eccellenza Made in Italy.

Fattoretto Agency punterà a fare della partecipazione al Cosmoprof un elemento cardine di una strategia più ampia, volta a rafforzare la visibilità del brand su scala globale. L’obiettivo non è solo capitalizzare l’evento, ma integrarlo in un percorso di crescita che valorizzi l’approccio innovativo di Farmacell, capace di coniugare presenza offline e sviluppo digitale.

L’avvio di questa collaborazione rappresenta, dunque, una tappa significativa per entrambe le realtà. Da un lato, Farmacell mira a raggiungere un pubblico più ampio, proponendosi come realtà di riferimento nel settore. Dall’altro, per Fattoretto Agency si tratta di un’opportunità per dimostrare, ancora una volta, la sua capacità di accompagnare i brand d’eccellenza nel loro percorso di evoluzione digitale.