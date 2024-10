Fattoretto Agency lancia AI Essentials: la suite AI per store manager – Evento esclusivo a Milano il 29 ottobre

22 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 22 ottobre 2024. Fattoretto Agency, agenzia di riferimento nella SEO Data Driven, è orgogliosa di annunciare il lancio di AI Essentials, la prima suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale progettata appositamente per semplificare il lavoro degli store manager di eCommerce. La presentazione avverrà durante l’evento: “Sostenibilità eCommerce: dall’acquisizione alla conversione grazie a SEO Data Driven e AI”.

L’evento è stato attentamente concepito per un pubblico selezionato di professionisti del settore eCommerce, con la partecipazione di brand di spicco e aziende leader del panorama italiano.

L’evento metterà l’accento sulla sostenibilità del business, un tema cruciale in un contesto in continua evoluzione per l’eCommerce. Verranno esplorati i principali trend del settore, evidenziando come la SEO possa garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo, a differenza delle campagne ADV, che richiedono investimenti continui e affrontano costi sempre più elevati. Inoltre, si parlerà di come l’AI ottimizzi i processi operativi, contribuendo a risparmiare risorse e migliorare l’efficienza, in linea con il lancio esclusivo della suite AI Essentials di Fattoretto Agency.

AI Essentials, il boost all’operatività degli store manager

Il lancio di AI Essentials rappresenta un momento cruciale per Fattoretto Agency, che introduce sul mercato una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale pensati per rispondere alle sfide quotidiane degli store manager di eCommerce. L’innovativa suite offre soluzioni avanzate per automatizzare processi chiave, ottimizzare l’efficienza e facilitare decisioni data-driven, consentendo una gestione più efficace e scalabile degli store online.

Massimo Fattoretto, CEO e Founder di Fattoretto Agency, ha dichiarato: “Abbiamo creato AI Essentials con l’obiettivo di semplificare e potenziare il lavoro degli store manager, riducendo i carichi di lavoro ripetitivi e migliorando le performance globali del loro business. Lo sviluppo è basato sulle nostre esperienze professionali con i clienti e quindi sono strumenti concepiti per portare vantaggi concreti e misurabili”.

Evento esclusivo per leader del settore

L’evento del 29 ottobre è riservato a un pubblico altamente selezionato di aziende e professionisti leader nel settore del commercio elettronico e del retail. Solo poche realtà, accuratamente invitate, potranno partecipare a questa giornata dedicata all’innovazione e alla sostenibilità nel mondo eCommerce. Il valore delle aziende partecipanti conferma il prestigio e l’esclusività dell’iniziativa.

Durante l’evento, saranno affrontate le principali sfide e opportunità del digital marketing, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Un’agenda segnata dagli interventi di prestigiosi relatori

L’evento prevede una serie di interventi pensati per offrire un panorama completo sulle tendenze più avanzate del digital marketing e del commercio elettronico. Dopo un momento di networking con il Welcome Coffee alle 10:00, seguiranno discussioni approfondite e sessioni formative condotte dai principali esperti del settore.

Ecco i punti salienti dell’agenda:

• Gioie, dolori e sfide del digital marketing per l’e-commerce e il new retail – Mario Bagliani, Senior Partner di Consorzio Netcomm.

• Dati + AI: la formula vincente per la SEO del futuro (e del presente) – Massimo Fattoretto, CEO e Founder di Fattoretto Agency.

• L’ultimo miglio per la conversione: pagamenti sicuri per un e-commerce di successo – Sara Cendaroni, Head of Sales E-Commerce di Nexi.

• AI Essentials: L’intelligenza artificiale per semplificare la vita degli store manager – Iacopo Bernardini, Head of AI di Fattoretto Agency, presenterà in anteprima AI Essentials.

L’evento si concluderà con un Light Lunch alle ore 12:20, dando ulteriore spazio al networking tra i partecipanti e gli esperti presenti.

Un impegno verso la sostenibilità e l’innovazione

La sostenibilità sarà il tema centrale dell’intero evento, declinata non solo in chiave ambientale ma anche operativa ed economica. L’obiettivo è presentare strategie e tecnologie che aiutino le aziende a crescere in modo sostenibile, ottimizzando le risorse e migliorando l’efficienza attraverso l’automazione e l’intelligenza artificiale.

L’evento del 29 ottobre è un’opportunità irripetibile per le realtà invitate di confrontarsi con esperti del settore e scoprire strumenti innovativi per migliorare la gestione del loro business online. Fattoretto Agency, con il lancio di AI Essentials, si propone come pioniere nella digitalizzazione e nell’innovazione applicata al commercio elettronico, offrendo soluzioni concrete e all’avanguardia.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Fattoretto Agency all’indirizzo hello@fattoretto.agency