Fattoretto Agency nella top 10 Leader dell’Innovazione 2025, classifica Corriere della Sera e Statista

– Milano, 12 febbraio 2025. Novità nel settore del digital marketing. Fattoretto Agency si conferma come una delle realtà italiane più innovative e dinamiche, conquistando un posto d’onore tra i Leader dell’Innovazione 2025 del Corriere della Sera. Un riconoscimento che non solo premia l’eccellenza tecnologica e strategica dell’agenzia, ma sottolinea anche il suo ruolo di pioniere nell’integrazione tra dati, intelligenza artificiale e soluzioni SEO avanzate.

Il decimo posto assoluto (79.68 punti) conquistato pone l’agenzia di Massimo Fattoretto alle spalle di storici colossi come Ferrero (87.51), Angelini (83.97), Barilla (83.78), Ducati (83.43) e Geox (81.99). Allo stesso tempo rappresenta un primato di categoria, “Internet, IT e Telecomunicazioni”, precedendo player di prima grandezza nello scenario nazionale come Fastweb (79.57), Granarolo (79,07) e Sorgenia (78,36).

Alla base del successo c’è Fattoboost, uno strumento proprietario che rappresenta un vero e proprio punto di svolta nel settore della consulenza SEO.

È molto più di un semplice software: è un sistema integrato che combina, insieme al contributo di AI e machine learning, i dati provenienti da Google Search Console, GA4 e altri strumenti SEO leader di mercato per fornire analisi complete e personalizzate. Grazie a questa piattaforma, l’agenzia riesce a monitorare il 100% dei dati dei clienti, garantendo strategie basate su informazioni reali e non su ipotesi.

Si tratta inoltre di una risorsa che si integra perfettamente con progettualità incentrate sulla sostenibilità digitale. Nell’era degli eCommerce, dove la visibilità online è fondamentale per la sopravvivenza delle aziende, Fattoboost permette di ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e massimizzare i risultati.

Un approccio che non solo migliora il posizionamento sui motori di ricerca, ma contribuisce anche a creare un ecosistema digitale più efficiente e responsabile.

Alla base della costante evoluzione di Fattoboost c’è un reparto di ricerca e sviluppo interno che lavora per superare il concetto di SEO tradizionale. L’obiettivo? Creare soluzioni, basate sui dati e con funzioni predittive, sempre più avanzate e personalizzate per soddisfare le esigenze di aziende di ogni settore, prevalentemente relative al mondo eCommerce.

Un esempio concreto di questo processo è l’integrazione di Pixel Ranking, uno strumento che permette di analizzare in tempo reale le performance di un sito web e individuare opportunità di miglioramento.

Un’ulteriore attestazione dell’impegno aziendale sul fronte dell’innovazione è rappresentata da Fattoretto AI, la business unit che ha lanciato una suite di intelligenza artificiale dedicata al mondo eCommerce e affianca il team SEO nella creazione di strategie basate sui dati.

Attraverso l’utilizzo mirato di un completo stack di AI API, Fattoretto AI trasforma i dati grezzi in insight strategici, supportando l’assunzione di decisioni mirate e la produttività.

L’innovazione continua di Fattoretto Agency ha attirato l’attenzione di alcuni dei brand più importanti del panorama nazionale e internazionale. Tra i nuovi clienti figurano nomi prestigiosi come Kioene, Gruppo PAM, NaturaSì e Calliope. Allo stesso tempo, l’agenzia ha consolidato la sua collaborazione con brand storici come LAGO, Eurospin, CeramicheRefin, Rinascimento e ClioMakeUp.

Questi risultati testimoniano la capacità di Fattoretto Agency di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente, offrendo servizi su misura che vanno dalla migrazione SEO alla link building di valore, fino al coaching AI per integrare l’intelligenza artificiale nelle attività aziendali.

Il riconoscimento come Leader dell’Innovazione 2025 si aggiunge a una serie di premi che hanno già certificato il ruolo dell’agenzia di Massimo Fattoretto come una delle realtà di punta nel settore del marketing digitale.

Tra questi spiccano l’inclusione tra le 500 aziende italiane con le più alte percentuali di crescita nella classifica Leader della Crescita 2024-2025 de Il Sole 24 Ore e il titolo di Campioni della Crescita 2025 assegnato da La Repubblica Affari & Finanza.

A livello internazionale, l’agenzia figura tra le 1000 aziende europee con la crescita più rapida nel Financial Times 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2024.

Con un focus particolare sui mercati europeo, russo, americano e arabo, Fattoretto Agency si posiziona come partner ideale per aziende che vogliono espandersi a livello globale, combinando competenze SEO avanzate con una profonda conoscenza delle dinamiche internazionali.

“I numeri non mentono” è il mantra di Fattoretto Agency, un approccio rigoroso e trasparente che guida ogni decisione strategica. Grazie a strumenti come Fattoboost e alla continua innovazione del reparto R&D, l’agenzia dimostra che il successo nel digital marketing non è solo questione di creatività, ma anche di dati, tecnologia e visione a lungo termine.

Il riconoscimento come Leader dell’Innovazione 2025 è la prova che l’Italia può competere ad altissimi livelli nel campo della tecnologia e del marketing digitale, portando avanti una tradizione di eccellenza che guarda al futuro con fiducia e determinazione.

