Fattoretto Agency svela i segreti per una migrazione SEO senza errori

Luglio 7, 2023

(Adnkronos) – Milano, 7 Luglio 2023 – Fattoretto Agency, agenzia digitale specializzata in SEO per eCommerce, mette a disposizione la sua esperienza sulla Migrazione SEO proponendo un decalogo suglierrori più comuni da evitare. L’agenzia, con una vasta esperienza in scenari di migrazione SEO, come dimostrano i casi studio di Luca Barra, De Marchi e Ghisanativa, offre consigli preziosi per evitare perdite di traffico e visibilità.

La migrazione SEO può avvenire in diverse circostanze, tra cui il cambio del nome del dominio, l’aggiornamento del layout, il cambio del Top Level Domain, il cambio della piattaforma o la modifica dell’alberatura di un sito. Tuttavia, se non gestita correttamente, può portare a errori che possono danneggiare seriamente la visibilità di un sito web.

Uno degli errori più comuni è la gestione errata delle redirezioni. Per mantenere l’autorevolezza delle pagine web, è fondamentale effettuare dei redirect corretti, evitando di redirezionare tutte le pagine verso la homepage o di creare catene di redirect.

Un altro errore frequente è la non configurazione del file robots.txt, che può portare a problemi di accessibilità e di scansione del sito. Fattoretto Agency sottolinea l’importanza di impostare regole nel file robots.txt che blocchino la scansione a pagine non funzionali lato SEO e di inserire il percorso della sitemap.xml all’interno del file per agevolare i motori di ricerca.

La perdita di dati e contenuti durante la migrazione è un altro errore grave. È fondamentale assicurarsi che tutte le informazioni presenti nelle vecchie pagine, come tag title e meta description, vengano riportate nelle nuove. Inoltre, i contenuti presenti nella vecchia struttura devono essere riportati in quella nuova, eventualmente aggiornati con nuove informazioni o collegamenti ipertestuali.

L’agenzia avverte anche sui pericoli di link interni, immagini o video in 404, e sulla necessità di costruire un menu adeguato a utenti e motori di ricerca. Infine, sottolinea l’importanza di controllare le pagine che ricevono link da siti terzi per non perdere possibili link in entrata.

Per ulteriori dettagli e per consultare i casi studio di Luca Barra, De Marchi e Ghisanativa, ma anche per scoprire i servizi di migrazione GA4e come analizzare la concorrenza, visitare il portale ufficiale https://fattoretto.agency/.

