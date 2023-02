Fausto Ferrandi (La City): “Treviglio offre un’alta qualità della vita ed efficaci servizi di collegamento con Milano”

Febbraio 23, 2023

(Adnkronos) – Il vantaggio di vivere a soli 35 minuti da Milano. Treviglio è tra i comuni più ricercati per acquistare casa, anche da chi si sposta per lavoro nel capoluogo lombardo. In costruzione nuovi edifici ad alta efficienza.

Treviglio, 23/02/23. Il ‘buon vivere’ è di casa a Treviglio. La cittadina lombarda, infatti, situata nella media Pianura Padana in provincia di Bergamo, è contraddistinta da un’elevata qualità della vita, con la sua realtà a misura d’uomo. Negli ultimi anni sta registrando un aumento della ricerca di abitazioni da acquistare e da affittare. Una città che conta poco più di 30.000 abitanti, con un centro storico di epoca romana che ha mantenuto la fisionomia originaria, racchiuso tra le due circonvallazioni, ricca di spazi pubblici e animata da una vivacità culturale, attività commerciali e di ristorazione, che negli ultimi anni hanno deciso di aprire proprio nella Capitale della Bassa Bergamasca. Passeggiando per le sue vie, si possono cogliere la sua bellezza e la dinamicità; ad accrescere l’attrattività, invece, è la disponibilità di tutti i servizi utili a portata di mano, come le scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, media, media superiore), l’ospedale, la sua posizione strategica evidenziata dal crocevia di strade e ferrovie che la collegano con Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Milano, in particolare grazie alla recente autostrada BreBeMi (dalle iniziali delle tre province interessate Brescia, Bergamo e Milano).

“In molti hanno scelto di trasferirsi nella nostra cittadina, la risposta è semplice – sottolinea Fausto Ferrandi, titolare dell’agenzia immobiliare La City di Treviglio -. Comprare un’abitazione, scegliendo Treviglio come “base” rispetto ad altre città, significa investire sulla qualità della vita, sulla sicurezza, anche per chi lavora a Milano. La distanza dal capoluogo lombardo, infatti, è davvero minima: appena 35 minuti in automobile, oppure, con cadenza oraria ogni 15 minuti, ci sono treni regionali/passante che collegano Treviglio a Milano in 45 minuti. Rispetto alla mia esperienza ventennale sul territorio, sto riscontrando negli ultimi anni un forte aumento delle richieste immobiliari: Treviglio sta vivendo un momento magico, viene visitata e scelta sempre di più, è come un piccolo gioiello, dove vivere in tranquillità, senza il caos della grande città, con uno standard di vita elevato in sicurezza. Tra l’altro recentemente si è ‘vestita’ a nuovo, con il rifacimento di alcune piazze e l’apertura di diverse attività di ristorazione e ricettività”.

La città di Treviglio sta vivendo, quindi, un momento interessante di sviluppo e lo stesso mercato immobiliare offre diverse opportunità di acquisto per chi cerca casa a poca distanza da Milano e dalle altre città della bergamasca. “Il nostro territorio è urbanizzato soprattutto con edifici condominiali di piccole e medie dimensioni – evidenzia l’agente Fausto Ferrandi – Oggi sono in costruzione molti edifici, performanti anche dal punto di vista energetico, con vantaggi in termini di costi di gestione e di mantenimento”.

Per chi desidera approfittare di questa crescente offerta immobiliare, è indubbiamente importante rivolgersi ad un’agenzia in grado di garantire assistenza in ogni passaggio della compravendita, dalla prima visita all’immobile, passando alle pratiche burocratiche, sapendo consigliare il giusto istituto di credito per il reperimento delle risorse necessarie, fino all’atto notarile di compravendita, con progetti cuciti “su misura”.

La conoscenza e l’esperienza maturata sul territorio fanno la differenza. L’agenzia immobiliare La City di Fausto Ferrandi opera a Treviglio dal 2005, forte delle precedenti esperienze professionali maturate in questo settore. “Sono nato e cresciuto a Treviglio, luogo dove poi ho deciso di intraprendere la mia attività professionale. Coltivo quotidianamente con passione le relazioni interpersonali, prendendomi cura della clientela; forse, grazie alla mia capacità e schiettezza, sono riuscito a creare dei rapporti di fiducia duraturi nel tempo, cosa molto importante in una cittadina in espansione come Treviglio, dove i rapporti umani sono ancora stretti e sentiti. L’attenzione ai diversi modi di comunicare, unita alla passione per il mio lavoro, fanno il resto”.

La City è un’agenzia immobiliare privata e rappresenta un qualificato punto di riferimento per chi deve vendere o acquistare casa a Treviglio e nelle zone della bassa bergamasca.

CONTATTI: https://www.lacity.it/