Febbre da vendite vs consumi: chi vince?

Novembre 27, 2023

(Adnkronos) – Milano, 27 novembre 2023 . La nuova ricerca globale “Il gioco dei super saldi: chi è il vincitore? Uno studio su come compriamo e paghiamo”, commissionato da Arlington Research per Kaspersky, esplora le opinioni dei consumatori e il loro comportamento d’acquisto in occasione di ricorrenze come il Black Friday o il Cyber Monday.

Una nuova indagine di Kaspersky rivela che in Europa l’88% degli acquisti avviene spontaneamente durante il Black Friday e il Cyber Monday. Inoltre, ha scoperto che i social media contribuiscono in modo inaspettatamente importante ai risultati delle vendite: poco meno della metà (45%) dei follower cerca di ottenere le offerte speciali consigliate dai loro influencer e blogger online preferiti. La ricerca ha anche rilevato che a livello globale le donne (22%) sono le acquirenti più attente ai super saldi rispetto agli uomini (17%) e che la maggior parte degli intervistati (69%) è disposta ad aspettare i grandi eventi per aggiudicarsi le migliori offerte.

Il Black Friday e il Cyber Monday sono due appuntamenti di vendita estremamente popolari a livello globale, coinvolgendo milioni di persone. In particolare, le vendite online del Black Friday sono cresciute del 3,5%, raggiungendo 65,3 miliardi di dollari a livello globale nel 2022. Inoltre, secondo l’indagine di Salesforce sul resoconto delle vendite, i consumatori hanno speso 1,14 migliaia di miliardi di dollari online a livello globale durante le festività. In base a questo dato, Kaspersky ha esplorato il comportamento e le abitudini degli utenti in relazione alle più importanti ricorrenze di vendita, come il Black Friday e il Cyber Monday.

I risultati dell’indagine mostrano che la maggior parte dei consumatori non riesce a resistere alle offerte promozionali durante il Black Friday o il Cyber Monday, e la maggior parte acquista qualsiasi cosa indipendentemente dalle intenzioni iniziali. In Europa, l’88% degli intervistati acquista spontaneamente in questi giorni e ben il 50% lo fa spesso o addirittura sempre. Inoltre, anche blogger, amici e parenti hanno una grande influenza sugli acquisti spontanei. Ad esempio, il 45% degli intervistati è disposto a comprare un prodotto consigliato dei blogger che segue e il 40% ad acquistare qualcosa di non pianificato se suggerito da amici o familiari.

A livello globale le donne sono le più propense a fare shopping durante i super-saldi: il 22% che dichiara di fare sempre acquisti impulsivi durante il Black Friday e il Cyber Monday, rispetto al 17% degli uomini. Il 23% degli intervistati di età compresa tra i 25 e i 34 anni afferma che comprerà sempre qualcosa in modo spontaneo durante questi eventi, una percentuale significativamente maggiore rispetto a qualsiasi altro gruppo di età.

Per quanto riguarda l’importanza dei grandi eventi promozionali, il 60% degli europei è disposto ad aspettare i momenti più importanti come il Black Friday o il Cyber Monday per accaparrarsi le migliori offerte. Mentre il 64% dei consumatori dichiara di sfruttare il periodo precedente a questi eventi per pianificare in anticipo i propri acquisti più importanti, sperando di sfruttare al meglio gli sconti e le offerte speciali.

“Per molti, il Black Friday e il Cyber Monday sono un ottimo modo per risparmiare su una serie di acquisti, per cui ogni anno questi giorni sono caratterizzati da un entusiasmo e un interesse senza precedenti per lo shopping online e offline. Come dimostra la nostra ricerca, in Europa l’88% acquista spontaneamente in occasione di importanti eventi promozionali e potrebbe non prestare molta attenzione alla sicurezza, cercando di accaparrarsi l’offerta migliore. Le nostre soluzioni per lo shopping online sicuro, come Kaspersky Premium, possono essere un assistente affidabile per la sicurezza dei pagamenti online, in grado di proteggere non solo i dati personali, ma anche le informazioni finanziarie, e di avvisare l’utente affinché non finisca su un sito di phishing”, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

Il report completo‘Il gioco dei super saldi: chi è il vincitore? Uno studio su come compriamo e paghiamo’ è disponibile al seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

