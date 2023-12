Federico Fiori, Diastasi e Dintorni: il Bestseller su come curare questa patologia in maniera efficace

Dicembre 15, 2023

(Adnkronos) – Milano, 15.12.2023 – Secondo le statistiche, il 30% delle donne dopo il parto sono affette da Diastasi dei Muscoli Retti. Spesso sottovalutata o comunque confinata a un problema estetico, in realtà la Diastasi è un problema innanzitutto funzionale per la persona che ne è colpita e per questo deve essere affrontata in modo corretto.

Per tutte quelle persone che sono affette da questa condizione patologica e non sanno cosa fare, esce oggi il libro di Federico Fiori “DIASTASI E DINTORNI –La Diastasi dei Muscoli Retti per Pazienti e Professionisti della Salute. Dai Primi Dubbi alla Terapia Chirurgica”(edito da Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori indicazioni pratiche e precise per individuare la strada giusta per affrontare e curare questa patologia in maniera efficace.

“Il libro segue il percorso progressivo e obbligato del Paziente che teme o scopre di essere affetto da Diastasi dei Retti. Dapprima potrebbe trattarsi di un semplice fastidio a livello della parete addominale; tuttavia, col passare del tempo i sintomi potrebbero peggiorare comportando progressivamente un disagio spesso davvero importante” afferma Federico Fiori, autore del libro. “Il mio è un manuale rivolto sia al Paziente che teme o sa di avere una Diastasi e vuole sapere come affrontarla, sia al Professionista del settore medico che può comprendere meglio come identificarne i sintomi e quali soluzioni possano essere adottate per i propri pazienti”.

Secondo l’autore, la consapevolezza della propria condizione e la comprensione dei propri sintomi sono fondamentali per un Paziente al fine di giungere ad una un’effettiva diagnosi di Diastasi dei Retti e successivamente identificare la soluzione migliore per il proprio caso specifico. A tal proposito, il libro è ricco di importanti contributi di Esperti di settore che rendono questo libro il punto di riferimento assoluto nel campo del trattamento della Diastasi dei Retti.

“Il tema trattato da Federico Fiori nel suo libro interseca tante diverse problematiche, sia dal punto di vista clinico, normativo ma anche tecnico” afferma Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo del suo libro è quello di far chiarezza sul percorso che il paziente affetto da Diastasi dei Retti dovrà affrontare, così da orientarsi meglio in mezzo alle domande che progressivamente sarà portato a farsi, ma anche quello di fornire un valido aiuto a tutti quei professionisti del campo medico che vogliono aumentare le proprie conoscenze a riguardo”.

“La competenza che mi è stata trasmessa sin da subito dalla Bruno Editore ha reso fin troppo semplice la decisione di affidarmi a lei per il lancio del mio libro” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno mi ha seguito con professionalità in tutte le fasi della pubblicazione. Sono certo che questo sarà solo il primo passo verso una collaborazione per lo sviluppo di altri progetti editoriali”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/47SSb5w

Il Dott. Federico Fiori è nato a Milano l’11 settembre 1968. È in servizio presso la ASST SANTI PAOLO E CARLO di Milano nella Divisione di Chirurgia dell’Ospedale San Carlo Borromeo. Si occupa di Chirurgia Generale in elezione e in urgenza, con particolare expertise nella Chirurgia Laparoscopica Avanzata del tratto gastroenterico e nella Chirurgia della Parete, di cui è Referente per il presidio con Incarico di Alta Specializzazione, nonché titolare dell’ambulatorio dedicato. È autore di pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale, tra cui la pubblicazione della tecnica mininvasiva TESAR per il trattamento dei difetti della linea mediana. Dall’inizio della sua attività si è occupato attivamente di Chirurgia Plastica, con innumerevoli partecipazioni a congressi nazionali e internazionali e attività operatoria specifica nel campo della chirurgia di rimodellamento morfologico dell’addome. Grazie a queste competenze specifiche si dedica alla Chirurgia della Diastasi e del ripristino dell’Abdominal Core, che oggi si configura come vera e propria chirurgia di confine tra l’ambito funzionale e morfologico, con tecniche chirurgiche sia aperte che mininvasive come robotiche. È socio ACOI, ISHAWS, EHS, ASSECE, AICPE.Sito web: www.federicofiori.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it