Federico Liquori, Il Metodo Life-Engineering: il Bestseller su come pianificare la propria vita con successo

Novembre 7, 2023

(Adnkronos) – Milano, 07.11.2023 – Sono tante le persone insoddisfatte della propria vita. Uno dei motivi è dato dal fatto che molte di queste vivono un’esistenza che semplicemente non appartiene loro. Quello che tuttavia molti non sanno è che progettare al meglio la propria quotidianità è possibile. Tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano dare una svolta alla propria vita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Federico Liquori “IL METODO LIFE-ENGINEERING. Trasforma Le Tue Emozioni E Crea Attorno A Te La Realtà Che Desideri Gestendo Il Tuo Progetto Di Vita Come Un Project Manager Professionista” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la qualità della propria esistenza attraverso una corretta pianificazione.

“Il libro racconta in parte la mia storia. L’altra metà del libro è invece dedicata ad un metodo con cui ascoltare il proprio corpo. In questo modo, i lettori potranno capire cosa manca nella loro vita oggi” afferma Federico Liquori, autore del libro. “Attraverso il mio manuale, i lettori saranno portati a riflettere su ciò che nella vita può accadere. Abbiamo 8 miliardi di esempi di vite che vanno in parallelo con la nostra, sarebbe quindi stupido non dedicare parte del proprio tempo a capire cosa fare per renderla migliore, prendendo ispirazione da quella degli altri”.

Secondo l’autore, per star bene al giorno d’oggi è fondamentale rispondere ad una domanda ben specifica: che cosa mi farà stare bene veramente? In merito a questo, Federico Liquori ha creato un metodo potente e facile da usare grazie al quale raggiungere una situazione di vero benessere psicofisico.

“Basta guardarsi attorno per notare che sono molte le persone insoddisfatte e frustrate da una vita che semplicemente non appartiene loro” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’autore insegna con il proprio libro a imparare a star bene con sé stessi, partendo dal concetto secondo cui “ingegnerizzare” la propria vita è possibile. Il segreto? Sta nel seguire i consigli contenuti all’interno del suo libro”.

“Nella mia attività di consulenza ingegneristica e coaching, tratto con i guanti sia gli amanti del mio servizio, sia le mie idee. Nella mia vita c’è un legame indissolubile tra le soluzioni che progetto e le persone che guido. Con Bruno Editore è stato amore a prima vista” conclude l’autore. “Sono certo che sceglierò Giacomo Bruno e il suo team anche per la pubblicazione di nuovi libri in futuro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/46hyfc2

L’ingegner Federico Liquori nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il 21 Luglio 1994. Diventato ragazzo, una domanda vaga nel suo cuore per ben 20 anni: che cos’è la vera felicità? Una risposta definitiva forse non esisterà mai, ma Federico decide che la sua felicità sta nel sedersi accanto alle persone, quelle con il cuore appesantito dagli anni. Avendo in mano solo una penna, un po’ di carta ed un orecchio attento, decide di aiutare a rilassare quei cuori e portare nella vita dei suoi assistiti un frammento, una sfumatura di felicità. Leggi la storia completa su www.federicoliquori.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it