Federico Seghi Recli, IEuD: test del capello una risorsa affidabile per la rilevazione delle dipendenze

Novembre 21, 2023

(Adnkronos) – Milano, 21 Novembre 2023. Federico Seghi Recli presenta il test del capello di IEuD (Istituto Europeo delle Dipendenze), uno strumento per verificare in modo oggettivo l’uso attuale e pregresso di sostanze stupefacenti, bevande alcoliche e dei principali farmaci che possono causare dipendenza. Il test del capello, specifica Federico Seghi Recli, fornisce informazioni accurate sulla tipologia delle sostanze utilizzate e sui loro tempi e quantità di assunzione. Si tratta di uno strumento importate non solo in un contesto di cura, ma anche per i famigliari, per conoscere le reali condizioni delle persone a loro care.

Federico Seghi Recli, socio fondatore dell'Istituto Europeo delle Dipendenze, presenta il test del capello messo a disposizione dall'Istituto come strumento che permette di verificare in modo oggettivo l'uso di sostanze stupefacenti, alcol e farmaci che possono causare dipendenza, dando indicazioni anche su tempi e dose di assunzione.

Il test del capello IEuD viene svolto in un laboratorio specializzato, in grado di condurre sofisticate analisi qualitative e quantitative su un panel di sostanze molto ampio. L’esito del test viene sempre presentato e spiegato da un medico esperto in medicina delle dipendenze, fondamentale per poter comprendere adeguatamente le implicazioni del test e adottare l’atteggiamento corretto nel gestire i risultati ottenuti.

Eseguire un test del capello senza alcun riferimento professionale qualificato pone un problema: infatti, al fine di non compromettere il possibile percorso di aiuto successivo, è essenziale che il test venga interpretato da un professionista qualificato.

Ad esempio, nel caso un familiare risultasse positivo all’uso di determinate sostanze stupefacenti pur negandone l’assunzione, sarebbe necessario adottare un atteggiamento appropriato per affrontare questa situazione delicata.

Il test del capello, racconta Federico Seghi Recli, si va ad aggiungere alla già vasta gamma di servizi e prestazioni specialistiche per la cura delle dipendenze offerte da IEuD. Nello specifico, il test del capello fornisce uno strumento utile per acquisire in modo oggettivo e professionale una maggiore consapevolezza sulla propria condizione, in modo del tutto riservato.

Questo sevizio, già da tempo disponibile ai pazienti dell’Istituto, diventa fruibile da chiunque, comodamente da casa ed i risultati del test vengono spiegati e discussi insieme ai nostri professionisti. Il test è richiedibile su base strettamente volontaria e non ha valore medico legale.

L’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEuD) nasce a Milano nel 2016 come centro ambulatoriale specializzato, per poi trasformarsi in network nazionale di cura delle dipendenze attivo nelle maggiori città italiane, con l’obiettivo di intercettare l’enorme domanda di cura oggi ampiamente disattesa.

Lo IEuD si rivolge a persone interessate a curarsi in un contesto altamente professionale, nella massima riservatezza, a costi accessibili e senza doversi allontanare dal proprio ambiente di vita. Il suo approccio consiste nel coinvolgimento di una equipe di psichiatri, psicoterapeuti, terapisti della riabilitazione psichiatrica capaci di leggere la complessità del problema e di relazionarsi tra loro, e con il paziente, per ottimizzare il loro intervento.

Il percorso di cura proposto, dunque, è fortemente personalizzato e basato sulle caratteristiche del singolo individuo, del tipo di sostanza o situazione, e dell’ambiente circostante.

