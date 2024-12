FELICIA È LA PASTA UFFICIALE DI PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO

6 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Gravina in Puglia, 5 dicembre 2024 – Felicia, brand di Andriani S.p.A Società Benefit, la pasta a base di materie prime innovative, biologiche e naturalmente prive di glutine, come cereali (avena, riso, grano saraceno e teff integrali) e legumi(lenticchie, ceci, piselli) è il nuovo official supplier di Pallacanestro Olimpia Milano. La partnership prevede la fornitura di pasta per la food room della prima squadra, impegnata nel campionato di Serie A e in EuroLeague, e per la foresteria del settore giovanile per tutta la stagione 2024/25, playoff inclusi.

Con uno dei più vasti assortimenti per varietà e formati del comparto pasta healthy, Felicia è ricca di preziosi nutrienti, è buona per tutti ed è adatta anche agli sportivi. “Siamo consapevoli che per portare avanti la nostra Colorfood Revolution – ispirata alla promozione della biodiversità alimentare e di modelli di produzione e consumo sempre più responsabili – sia fondamentale fare squadra con partner di valore che condividano il nostro approccio e siamo felici della collaborazione con una realtà d’eccellenza come Olimpia Milano – commenta Marco Lentini, Direttore Marketing Andriani.

I benefici funzionali di Felicia sono rilevanti anche per gli sportivi, dal contenuto di fibre delle paste di cereali integrali a quello proteico delle paste a base di legumi. Per esempio, grazie alla formulazione mono-ingrediente (100% farina di legumi), una porzione di Pasta Felicia di Lenticchie Rosse contiene il 26% di proteine rappresentando, quindi, una valida fonte di proteine vegetali naturalmente contenute nella materia prima.

“L’Olimpia crede molto nell’importanza di abitudini nutrizionali corrette e bilanciate per i propri atleti attraverso prodotti sani e di qualità. In Felicia abbiamo trovato il partner ideale per raggiungere questo scopo. Siamo contenti di accoglierli nella nostra famiglia e che abbiano sposato oltre alla prima squadra il progetto legato al nostro settore giovanile” racconta Christos Stavropoulos, General Manager dell’Olimpia Milano.

Felicia propone la più ampia varietà di pasta healthy del mercato, a base di materie prime innovative, biologiche e naturalmente prive di glutine, come cereali (avena, riso, grano saraceno e teff integrali) e legumi (lenticchie, ceci, piselli). Promuove un nuovo modo di mangiare sano, sinonimo di una ricca esperienza di gusto, di numerosi e importanti benefici funzionali (dal contenuto di fibre delle paste di cereali integrali a quello proteico delle paste di legumi), di attenzione per la sostenibilità, incoraggiando modelli alimentari responsabili.

Felicia è un brand di Andriani S.p.A. Società Benefit, azienda pugliese punto di riferimento dell’innovation ed healthy food, che esporta i propri prodotti in oltre 40 Paesi nel mondo e si impegna in favore di un approccio rigenerativo al business, in Italia come all’estero, con l’imminente apertura di un nuovo stabilimento produttivo in Canada. L’azienda integra i 10 Principi del Global Compact Network e contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU, attraverso azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti i suoi stakeholder.

La Pallacanestro Olimpia Milano, fondata nel 1936, è il club più titolato d’Italia, con 31 scudetti, nove Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, tre titoli europei, tre Coppe delle Coppe, due Coppe Korac, una Coppa Intercontinentale, ha giocato nel 1987 la prima partita ufficiale in America contro una squadra NBA e nel 2015 la prima partita ufficiale in America tra due squadre di Eurolega. Il club vanta cinque membri nella Basketball Hall of Fame di Springfield, sei nella FIBA Hall of Fame e la società come tale fa parte della Hall of Fame italiana e della Hall of Fame italo-americana di Chicago. 43 leggende fanno parte della sua Hall of Fame; quattro numeri di maglia (8, 11, 18, 36) sono stati ritirati per omaggiare cinque figure leggendarie come Mike D’Antoni, Dino Meneghin, Sandro Gamba, Arthur Kenney e Dan Peterson. L’Olimpia Milano gioca le proprie gare interne al Forum di Assago, l’arena più capiente della Serie A italiana e dal 2014 ininterrottamente vanta il pubblico più numerose del campionato italiano, con 10.000 spettatori di media. L’Olimpia Milano è attiva socialmente con programmi di sostegno che hanno fruttato quattro premi speciali a livello europeo; dal 2008 porta avanti un programma educativo e tecnico attraverso l’Armani Junior Program con il quale coinvolge oltre 100 club sparsisu tutto il territorio nazionale; ilsuo settore giovanile è uno dei più rinomati d’Europa, con 25 titoli nazionali conquistati. L’Olimpia Milano è di proprietà di Giorgio Armani dal 2008.

