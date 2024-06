Ferrari Giorgio: una storia di passione automobilistica nel cuore di Modena

10 Giugno 2024

(Adnkronos) – Modena, 10 giugno 2024 – In un settore caratterizzato da rapidi mutamenti e forte concorrenza, come quello della compravendita di automobili, esistono imprese che riescono a crescere e a prosperare grazie a un impegno costante e a una dedizione senza pari. La concessionaria Ferrari Giorgio rappresenta un caso esemplare di tale successo. Fondata nel 1960, questa impresa a conduzione familiare è l’unica a Modena a non aver mai cambiato gestione, restando fedele alle proprie radici e valori per oltre mezzo secolo. L’azienda, che oggi impiega oltre 70 collaboratori, ha saputo adattarsi alle dinamiche di mercato, mantenendo costante la qualità dei propri servizi e prodotti. L’evoluzione della concessionaria Ferrari Giorgio, radicata nella tradizione ma aperta all’innovazione, ne fa un modello di eccellenza nel settore automobilistico.

La storia della concessionaria Ferrari Giorgio inizia negli anni ’40 a Maranello, una località sinonimo di eccellenza motoristica. Il giovane Giorgio Ferrari, ispirato dai rombi delle automobili Ferrari che uscivano dalla vicina fabbrica, sviluppò una passione irrefrenabile per i motori. Questa passione lo portò, insieme al fratello Franco, a lavorare in officina sin da giovane età. Dopo anni di esperienza accumulata nel settore, nel 1960 decise di fondare la propria concessionaria. L’azienda, inizialmente piccola ma ambiziosa, cominciò a distinguersi per l’attenzione al cliente e la qualità dei servizi offerti, due elementi che sarebbero diventati la chiave del suo successo duraturo.

Nel corso degli anni, la concessionaria Ferrari Giorgio ha vissuto una crescita costante, sia in termini di dimensioni che di marchi rappresentati. Dagli esordi come piccola officina, l’azienda è diventata rivenditore ufficiale di marchi prestigiosi come Volkswagen, Porsche, Triumph, Rover, Mini, MG, Jaguar, Land Rover, etc. Questa diversificazione ha permesso all’azienda di offrire una gamma sempre più ampia di prodotti, mantenendo al contempo un servizio clienti di alta qualità.

La concessionaria Ferrari Giorgio deve molto del suo successo alla continuità gestionale che ha caratterizzato la sua storia. Ad oggi, l’azienda è guidata dalla figlia del fondatore, Roberta Ferrari, che condivide la stessa passione e dedizione del padre. La leadership familiare ha garantito una gestione coerente e una visione a lungo termine, elementi fondamentali per mantenere l’integrità e la reputazione dell’azienda. Roberta Ferrari, insieme a un team di oltre 70 collaboratori, continua a portare avanti la missione di offrire prodotti e servizi di eccellenza, restando fedele ai valori che hanno reso grande la concessionaria. La presenza di un ampio spazio espositivo e un parco auto usate di oltre 2000 mq testimoniano l’impegno costante nel miglioramento e nell’innovazione, elementi che hanno permesso alla Ferrari Giorgio di rimanere un punto di riferimento nel mercato automobilistico.

Oggi, l’azienda è concessionaria ufficiale per prestigiosi brand, confermandosi come un punto di riferimento per la vendita di auto nuove e usate a Modena e provincia. La scelta di affiliarsi con marchi di alto livello riflette l’impegno della concessionaria nel proporre veicoli di eccellenza, caratterizzati da prestazioni elevate e design inconfondibile.

La concessionaria Ferrari Giorgio non si limita alla vendita di automobili, ma propone un ampio ventaglio di servizi pre e post vendita. Oltre alla vendita di auto nuove e usate, Ferrari Giorgio offre, ad esempio, il servizio di immatricolazione suv autocarro a Modena, un’opzione che può comportare significativi vantaggi fiscali per le aziende. L’immatricolazione come autocarro permette la detrazione dell’IVA al 100% e la deducibilità completa dei costi d’acquisto e delle spese operative, inclusa la manutenzione e il carburante. Questo tipo di immatricolazione può, inoltre, comportare una riduzione della tassa di circolazione e costi assicurativi più bassi, rendendo l’acquisto di un SUV presso Ferrari Giorgio un’opzione estremamente vantaggiosa per le flotte aziendali.

L’assistenza post-vendita è uno dei punti di forza della concessionaria, con un team di tecnici altamente qualificati che garantiscono interventi tempestivi e risolutivi. La presenza di un’officina moderna e attrezzata permette di fornire servizi di manutenzione programmata, riparazioni, carrozzeria, sostituzione gomme e fornitura di ricambi originali.

La concessionaria si distingue anche per l’attenzione alla formazione continua del proprio personale, aggiornato costantemente sulle ultime novità del settore automobilistico. Questo impegno nella formazione si traduce in una certezza di ricevere una consulenza di qualità ed altamente personalizzata, che accompagna il cliente dalla scelta del veicolo fino alla sua manutenzione, garantendo un’esperienza d’acquisto e post-acquisto di altissimo livello.

Sito Web: www.ferrarigiorgio.it

LinkedIn: it.linkedin.com/company/ferrari-giorgio

SEDE MODENA – Via Curtatona, 12. Vendita: 059365140 / 059365036. Service: 059365140 / 059365036

SEDE SASSUOLO – Via Radici in Piano, 685. Vendita: 0536807992 / 0536811269. Service: 0536808669 / 0536807792