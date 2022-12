Ferretti Tools, utensili diamantati al servizio dell’industria della ceramica

Dicembre 16, 2022

(Adnkronos) – Andrea Ferretti è riuscito a imporsi nel settore grazie alla sua capacità di stringere forti legami sul territorio

Maranello (Mo), 16 dicembre 2022.Cresciuto a Sassuolo, terra conosciuta in tutto il mondo per l’eccellenza nella produzione ceramica, Andrea Ferretti è un imprenditore che si è fatto da solo, un vero self-made man. Si è avvicinato al mondo della gioielleria e dei diamanti da giovanissimo, grazie all’attività di famiglia, per poi intraprendere un percorso accademico e professionale nel settore. Nonostante questo, Ferretti ha sempre avuto il sogno di diventare un industriale, come i clienti dell’azienda di famiglia, imprese che hanno reso grande il distretto ceramico di Sassuolo. Da lì nacque l’idea di imboccare una strada del tutto nuova, un percorso che l’avrebbe portato, in breve tempo, a riscuotere grande successo.

“La Ferretti Industrial Tools è un’azienda che fornisce utensili diamantati per la lappatura, ovvero prodotti abrasivi fatti di resina e polvere di diamante alle grandi aziende che producono piastrelle e che servono per lucidarle, dai formati standard alle grandi lastre oggi molto di moda. Il mio lavoro consiste nel trovare le giuste formulazioni per creare utensili all’avanguardia”, spiega il giovane industriale. “Come per tutti gli imprenditori che partono da zero, all’inizio anch’io ho avuto le mie difficoltà, ma con passione e determinazione sono riuscito a creare qualcosa di mio che si distinguesse dai miei competitori per tecniche e innovazione. In questo settore non siamo tanti concorrenti e, mentre molti di noi operano in zone come la Lombardia e il Veneto, io ho il vantaggio di lavorare in un’area in cui la lavorazione della ceramica è uno dei principali settori industriali. Grazie a questo, ho da subito potuto instaurare un rapporto di fiducia con i miei clienti e lavorare allo sviluppo dei prodotti a stretto contatto con loro, radicandomi nel territorio e andando sempre più incontro alle esigenze delle aziende locali. Così ho creato un’azienda dinamica, in grado di rispondere in modo veloce e puntuale alle necessità del mercato”.

Ferretti ancora oggi si occupa in prima persona delle formulazioni con cui produce i suoi utensili, accrescendo ogni giorno il suo già importante bagaglio esperienziale.

“Il mio è un prodotto che viene solitamente fatto a mano, ma grazie alla ricchezza di aziende che fornisce il distretto meccanico di Modena e quello ceramico di Sassuolo, sono riuscito a stringere i giusti rapporti con chi mi ha aiutato ad automatizzare i miei processi produttivi”, racconta. “Ho, così, introdotto la meccanica come elemento di equilibrio nel mondo della produzione di utensili per la lappatura e mi sono ritagliato un posto di prestigio in questo settore. Ho cercato fin da subito di stare al passo con le innovazioni tecnologiche, creando sinergie tra le imprese e legami di forte fidelizzazione. E‘ come se sviluppassi i miei utensili insieme e per i miei clienti”.

E se per ora Ferretti si è concentrato sullo sviluppo della sua industria in Italia, già si vede proiettato verso i mercati internazionali, grazie al suo spirito pionieristico e alla voglia di fare la differenza in un settore tanto complesso quanto affascinante.

https://ferrettitools.com/